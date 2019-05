Fiat Chrysler stelt fusie met Renault voor

Fiat Chrysler (FCA) wil fuseren met Renault. Dat hebben beide autobouwers maandag bekendgemaakt. Fiat Chrysler wil een zogenoemde 50/50 fusie bewerkstelligen, waarbij de helft van de aandelen in handen komt van FCA-aandeelhouders en de helft in handen van de aandeelhouders van de Renault-groep. De raad van bestuur van Renault bespreekt het voorstel maandag en komt later op de dag met een reactie.

Volgens het plan van Fiat Chrysler gaan er geen fabrieken dicht. Door te fuseren hoopt Fiat beter in te kunnen spelen op de ontwikkeling van nieuwe en kostbare technologieën, onder meer op het gebied van duurzaamheid. Ook kan een gecombineerd bedrijf beter opboksen tegen de opkomst van ontwikkelingen als autodelen, aldus Fiat Chrysler.

Renault en Fiat Chrysler zijn samen zo’n 32,6 miljard euro waard. Fiat verwacht dat de fusie jaarlijks ruim 5 miljard euro oplevert. Vorig jaar produceerden de twee bedrijven samen 8,7 miljoen auto’s. Een fusie moet ook leiden tot een sterkere concurrentiepositie tegenover de twee grootste autofabrikanten te wereld: Toyota en Volkswagen. Die bedrijven produceerden vorig jaar samen meer dan tien miljoen auto’s.

Op bestuursniveau hebben zowel Renault als Fiat Chrysler een moeilijk jaar achter de rug. Renault is betrokken bij het schandaal rondom voormalig topman Carlos Ghosn. Bij Fiat overleed topman Sergio Marchionne onverwachts. De Italiaan was tot een week voor zijn sterven nog in functie.