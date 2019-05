Volg hier de uitslagen van de Europese verkiezingen

In het Verenigd Koninkrijk is de Brexit Party van Nigel Farage de winnaar gewonnen in de Europese verkiezingen. De partij, die voor het eerst meedoet aan de verkiezingen, kreeg 31,6 procent van de stemmen.

Welkom in het verkiezingsblog over de Europese verkiezingen

Welkom in dit nieuwe blog over de Europese verkiezingen. Zondag gingen burgers in de meeste lidstaten naar de stembus. EU-wijd was de opkomst dit jaar aanzienlijk hoger dan bij de laatste verkiezingen: 50,5 procent van de stemgerechtigden ging naar de stembus. In 2014 was dat 42,6 procent. In Nederland heeft 41,8 procent van de gerechtigden zijn stem uitgebracht.

Lees hier de eerste analyse van de Europese verkiezingen 2019 door Brussel-correspondent René Moerland.

Lees hier het vorige Europa kiest-blog van de slotdag van de verkiezingen terug, met de eerste exitpolls en uitslagen van de aparte EU-lidstaten.