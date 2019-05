Elkaar onverbloemd de waarheid vertellen

‘In Fufu & Dadels is migratie een feit, niet het onderwerp van discussie”, vertelt Hélène Christelle Munganyende (26), één van de drie presentatoren van de nieuwe podcast Fufu & Dadels. „Wij brengen, als vrouwen van kleur met een migratie-achtergrond, authentieke verhalen. Daarin zoeken we de diepgang op. De werelden die in ons huizen, willen we naar buiten te brengen.”

Podcast Fufu & Dadels Te beluisteren via Facebook (@fufudadels), Spotify, dipsaus.org/ fufudadels, iTunes en de app Stitcher.

Samen met jurist Hajar Fallah (30) en sociaal werker Suheyla Yalcin (28), maakt zij sinds kort iedere twee weken een audiouitzending over actualiteit, media en politiek. Daarin komt de meerstemmigheid binnen het feminisme aan bod en vooral welke rol migratieverhalen daarin spelen. Het drietal, tevens vriendinnen, groeide op in Eindhoven. Ze hebben Marokkaanse, Turks/Armeens/Nederlandse en Rwandese wortels. Ze omschrijven hun platform als: „Waar vrouwen van kleur het 100 met elkaar houden” – dat zoveel betekent als ‘dat ze elkaar en de luisteraar onverbloemd de waarheid vertellen’.

In de eerste aflevering stellen de presentatoren zich voor, leggen ze uit wat hun band met Eindhoven is en in wat voor omstandigheden ze zijn opgegroeid. Hélène Christelle Munganyende vertelt ook hoe ze aan haar namen komt. Munganyende, zo leren we, betekent ‘wie anders’.

Bovenal gaan de podcasters op zoek naar wat zij gemeen hebben. Een los geheel waarin van alles wordt uitgewisseld en volop ruimte is voor de lach. Ze verdiepen zich in het nieuws en duiken in allerlei thema’s.

Buiten de Randstad

Munganyende: „De buitenwereld verwacht dat we van elkaar verschillen, omdat ze hun denkbeelden over de wereld op ons projecteren. De werkelijkheid is complexer: ondanks uiteenlopende leefwerelden, hebben we veel gemeenschappelijk.” Als voorbeeld noemt Munganyende de thema-aflevering over bruiloftsculturen, christelijke en islamitische. „Waar loop je tegenaan? Dat leidt tot heel interessante gesprekken.”

„De podcast is gericht op iedereen die geïnteresseerd is in diepgang”, schat Mariam El Maslouhi in. Met Anousha Nzume en Ebissé Rouw richtte zij de podcast Dipsaus op, dit jaar genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. El Maslouhi is, samen met Dipsaus, producent van Fufu & Dadels. Ook Dipsaus is gemaakt door vrouwen van kleur.

Ennnnnn we zijn LIVE!Beluister vanaf vandaag tweewekelijks dé podcast waar vrouwen van kleur het 💯 houden.We trakteren jullie op niet èèn maar twee afleveringen over ons zusterschap.check het op Spotify, iTunes en via de apple podcast app👇🏾https://bit.ly/2M2rM00 Geplaatst door Fufu & Dadels op Woensdag 22 mei 2019

„Het verschil is dat de vrouwen van Fufu & Dadels spreken vanuit een positie buiten de Randstad en aan hun podcast een ‘millennialtwist’ geven. Ze zullen een ander publiek bereiken”, vermoedt El Maslouhi. „Dipsaus is redelijk high brow. Fufu & Dadels is voor de nieuwsgierige millennial, maar de afleveringen zijn ook persoonlijk. Toen ik twintig was, miste ik verhalen van vrouwen met een gedachtewereld waarin ik kon meegaan.” Beide podcasts moeten een veilige ruimte zijn. Gesprekken waarin jonge vrouwen van kleur zich gerepresenteerd voelen.

Eigen narratief

Het risico van vervelende reacties op sociale media neemt Munganyende voor lief: „Het zal een uitdaging zijn, bang zijn we er niet voor.”

Mariam El Maslouhi ervoer al eens hoe hevig er gereageerd kan worden op je verhaal. „In 2015 werden we geïnterviewd door NRC en het verhaal dat gepubliceerd werd (Witte mensen moeten ’s luisteren), was niet ons narratief. Dit is ons eerste interview in een mainstream medium sindsdien. We zijn toen voor de leeuwen gegooid, er werd een karikatuur van ons gemaakt. In de illustratie werden we afgebeeld als boze smurfen. Daarom begonnen we met Dipsaus: om ons eigen narratief te bepalen. Met Fufu & Dadels kunnen we dit soort stemmen nu een platform en veilige haven bieden.”