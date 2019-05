Drie keer levenslang geëist voor liquidaties in Kerkdriel en Krommenie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een levenslange celstraf geëist tegen de 28-jarige Marokkaanse Nederlander Omar L. voor het orkestreren van twee liquidaties en een mislukte moordaanslag in Amsterdam. Tegen twee uitvoerders van de liquidaties in Kerkdriel en Krommenie eind 2015 is ook levenslang geëist.

Het gaat om de 25-jarige Hicham M., die volgens het OM betrokken is bij beide liquidaties, en de 29-jarige Mohammed H., die alleen is betrokken bij de aanslag in Kerkdriel. Tegen een vierde verdachte, Dani M., is 22 jaar celstraf geëist voor betrokkenheid bij de liquidatie in Krommenie.

Het is uitzonderlijk dat in één strafzaak drie keer levenslang wordt geëist. Het OM motiveerde de eis dan ook uitgebreid en wees op de professionele uitvoering van de liquidaties, de gewetenloosheid waarmee de verdachten te werk zijn gegaan en de onverschilligheid voor het risico op andere slachtoffers.

Bij de liquidaties zijn twee mannen vermoord: Eaneas Lomp in Krommenie en Chahid Yakhlaf in Kerkdriel. Twee mannen die bij Yakhlaf in de auto zaten raakten eveneens gewond.

Diddy

Ter illustratie van de respectloze houding van de verdachten die volgens het OM moordden voor eigen gewin, werd dit bericht van een van de daders geciteerd: „We hebben het goed gedaan gangster, hopelijk gaat hij diddy [dood].” Ook de zwijgzame houding is de verdachten door het OM zwaar aangerekend: „Ze weigeren verantwoording te nemen, geven geen inzicht in hun motieven en tonen geen berouw.”

De twee dodelijk getroffen slachtoffers, Lomp en Yakhlaf, hebben een rol hebben gespeeld in een zeer gewelddadig conflict in de Amsterdamse onderwereld dat teruggaat naar een wilde schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, eind 2012. Dat geldt ook voor het doelwit van de mislukte moordaanslag in Amsterdam in het voorjaar van 2016, ene Nourdine A.

Bij de schietpartij in de Staatsliedenbuurt zijn eind 2012 twee jonge mannen vermoord. Een van die twee slachtoffers was Youssef L., de oudere broer van hoofdverdachte Omar L. Volgens het OM is de wilde schietpartij in de Staatsliedenbuurt een katalysator geweest van een groot en gewelddadig conflict waarvan de twee liquidaties en de mislukte moordaanslag onderdeel zijn. Bij dat conflict zijn nog veel meer doden gevallen.

Zo zijn twee van de uitvoerders van de aanslag op Eaneas Lomp inmiddels zelf vermoord. Een van hen is Nabil Amzieb. Zijn hoofd is begin 2016 voor een waterpijpcafé in Amsterdam gelegd en zijn lichaam is later gevonden in een uitgebrande auto die werd gestolen van de politie.

PGP-telefoons

Belangrijk bewijs voor de betrokkenheid bij de verdachten is afkomstig uit PGP-telefoons. De verdachten waanden zich onbespied bij het versturen van versleutelde berichten via deze telefoons. Nadat justitie en politie in 2016 een tweetal computerservers van PGP-aanbieder Ennetcom in beslag hadden genomen, zijn experts van het Nederlands Forensisch Instituut erin geslaagd om miljoenen van de versleutelde berichten leesbaar te maken.

In die berichten wordt expliciet gesproken over het plegen van liquidaties. Zo is er een serie berichten gevonden waarin de inmiddels vermoorde schutters die de aanslag op Lomp hebben gepleegd aan opdrachtgever Omar L. berichten over hoe en waar ze hun doelwit precies hebben geraakt.

De advocaten van de verdachten zullen de komende twee dagen vrijspraak bepleiten voor hun cliënten die betrokkenheid bij liquidaties allemaal ontkennen. De rechtbank doet volgens de planning eind juni uitspraak.