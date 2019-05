Dougs camping, 20 kilometer van bewoond Canada

„Vieze handen, een baard en een houthakkershemd om zijn bolle buik”. Zo omschreef de Nederlandse fotograaf Karianne Bueno (1979) eerder aan NRC de Amerikaanse Doug, die ze in 2010 per toeval op een camping ontmoette bij San Josef Bay op Vancouver Island, in Canada. Zijn hut staat aan de rand van Cape Scott – een gematigd regenwoud zo groot als Schiermonnikoog, lazen we destijds. Nu, negen jaar later, heeft Bueno een boek gemaakt, Doug's Cabin, over Doug en de wildernis waar hij woont. Een kluizenaar die in de Canadese bossen, ver van de bewoonde wereld, een eenvoudige camping bestiert.