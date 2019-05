Groenen verliezen fors in land van Greta Thunberg

Het internationale succes van de jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, die wereldwijd een beweging van stakende studenten op gang bracht, heeft in haar eigen land niet geleid tot winst voor de Groenen. In tegendeel, de partij verloor vier procentpunten en houdt waarschijnlijk slechts twee van de vier zetels over. De Groenen zitten in een coalitie met de sociaal-democraten, die weliswaar verloren maar hun vijf zetels waarschijnlijk behouden.

De anti-immigratiepartij Zweden-Democraten won een zetel. Het anti-Europese sentiment, dat in Zweden gewoonlijk vrij sterk is, speelde bij deze verkiezingen amper een rol. Dat zou mede komen door de chaos rond Brexit.

In Denemarken heeft de rechts-populistische Deense Volkspartij een nederlaag geleden. Zoals het er nu uitziet houdt de partij, die de laatste jaren de Deense regering als gedoogpartner aan een meerderheid hielp, één van de huidige vier zetels over.

Winnaar in Denemarken is de regerende liberale Venstre van premier Lars Løkke Rasmussen. Zijn partij behaalde 23,5 procent van de stemmen. Ook centrum-linkse partijen (de sociaal-liberale partij, de socialisten en de Rood-Groene Alliantie) wonnen zetels. De kleine Volksbeweging tegen de EU raakt zijn ene zetel kwijt.