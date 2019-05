Delfzijl krijgt fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof

Drie Nederlandse bedrijven nemen het initiatief voor de bouw van Europa’s eerste fabriek voor duurzame kerosine. De fabriek komt in Delfzijl en is vanaf 2022 operationeel. Jaarlijks gaat de fabriek 100.000 ton duurzame brandstof produceren, op basis van rest- en afvalstromen zoals frituurvet. KLM neemt tien jaar lang 75.000 ton brandstof af.

Dat is maandag bekendgemaakt op het hoofdkantoor van KLM in Amstelveen. KLM werkt samen met SkyNRG, de grootste distributeur van duurzame vliegtuigbrandstof, en SHV Energy, wereldleider in propaandistributie. Onder meer Schiphol, Gasunie en Arcadis zijn als partners betrokken bij het project, getiteld DSL-01.

Uitstoot

Duurzame brandstof, met een biologische of synthetische basis, geldt als de meest kansrijke manier om op korte termijn de CO 2 -uitstoot door luchtvaart terug te dringen. Voordeel is dat de nieuwe brandstof kan worden gemengd met kerosine op basis van aardolie. De twee grote nadelen zijn prijs en beschikbaarheid. De productie van biobrandstof is twee tot drie keer duurder dan die van fossiele kerosine. Brandstof is een grote kostenpost voor luchtvaartmaatschappijen.

Daarnaast is de hoeveelheid biobrandstof die nu wordt geproduceerd en gebruikt marginaal. Dit geldt zeker gezien de sterke groei die de komende decennia wordt verwacht voor de luchtvaart. Het geschatte brandstofverbruik voor de Europese luchtvaart in 2030 is 50 miljoen ton. De 100.000 ton uit Delfzijl – naast een bestaande fabriek in Los Angeles – is dus niet meer dan een begin. Om biobrandstof een grote rol te laten spelen in CO 2 -reductie door luchtvaart zullen vele fabrieken moeten volgen.

Toezicht

De fabriek van SkyNRG in Groningen zal vooral gebruik maken van rest- en afvalstromen uit de industrie in de regio. Omstreden gebruik van voedselgewassen (zoals sojaolie of palmolie) als grondstof is uitgesloten. Toezicht door onder meer het Wereld Natuur Fonds en de Europe Climate Foundation staat volgens de initiatiefnemers garant voor de duurzaamheid van de hele productieketen.

De duurzame brandstof zal naar verwachting 85 procent minder CO 2 -uitstoot opleveren dan de fossiele brandstof. Volgens KLM-topman Pieter Elbers bespaart KLM vanaf 2022 jaarlijks ruim 200.000 ton CO 2 . „Dat staat gelijk aan het brandstofverbruik van duizend KLM-vluchten tussen Amsterdam en Rio de Janeiro.”

KLM wil niet kwijt hoe groot de investering precies is. Voor SkyNRG-directeur Maarten van Dijk is het project een „een belangrijke mijlpaal in de opschaling van de markt voor duurzame kerosine. We hopen dat het een voorbeeld zal worden in de transitie naar een duurzame toekomst voor de luchtvaart.”

Proeffabriek