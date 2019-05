Burgers onderzoeken diefstal met nieuwe app OM en politie

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) lanceren op 1 juni een applicatie waarmee burgers worden begeleid in hun eigen onderzoek als zij slachtoffer zijn geworden van diefstal. Dat meldt het AD maandag.

Met de applicatie kunnen burgers die een eigen onderzoek zijn begonnen onder meer opnames van gesprekken met getuigen uploaden en uitgewerkte getuigenverslagen naar de politie sturen. Dat bewijs zou waardevol kunnen zijn bij eventuele vervolging. Ook kunnen foto’s en bewegende beelden worden toegevoegd en kunnen de resultaten van online- en buurtonderzoek worden gedeeld. In een andere applicatie van de politie kunnen mensen nu al foto’s en video’s van gevechten of misdrijven uploaden.

Burgers nemen steeds meer initiatief om daders te achterhalen als zij slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, zien de politie en het OM. Trackers in telefoons en deurbellen met ingebouwde camera’s zijn geen uitzondering. Omdat dat niet altijd binnen de regels van de wet gebeurt, kan bewijs of informatie niet standaard worden gebruikt bij de vervolging van daders.

Opsporingsbevoegdheid

Volgens Oscar Dros, verantwoordelijk voor burgeropsporing bij de politie, tast de app de opsporingsbevoegdheid van de politie niet aan, zegt hij tegen het AD. Volgens hem is “het opsporingsdomein veranderd” en zit de politie zelf in “een zoektocht naar wat kan en niet kan”.

Op 1 juni begint een proefperiode van twee maanden met de applicatie. In Arnhem, Assen, Den Bosch, Hoogeveen, Rotterdam en Velp worden in totaal 120 slachtoffers van diefstal bijgestaan in hun onderzoek.

Het betrekken van burgers bij de zoektocht naar daders van misdrijven is niet nieuw. Via het televisieprogramma Opsporing Verzocht (1982) wordt burgers al jaren gevraagd informatie te delen over misdrijfzaken. Ook stuurt de politie berichten via Burgernet (2006) en ‘Amber Alert’ (2008).