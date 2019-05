Bijna de helft van alle gamers is vrouw

De tienerjongen als het stereotiepe beeld van de speler van computergames klopt niet meer. Dat concludeert het Nederlands-Amerikaanse bureau Newzoo op basis van eigen onderzoek naar de gamesmarkt in dertig landen. Volgens Newzoo zijn er wereldwijd meer dan een miljard vrouwelijke gamers. Die vormen zo’n 46 procent van het totaal aantal gamesliefhebbers op de wereld.

Dat zijn lang niet allemaal hardcore gamers. Ruim eenderde van dat aantal vrouwen speelt alleen (relatief eenvoudige) games op mobiel apparaten om de tijd te verdrijven; slechts 19 procent van alle mannelijke gamers valt in die categorie. Het gaat hierbij merendeels om vrouwen tussen 36 en 65 jaar oud.

Het onderzoek van Newzoo nuanceert het beeld van gamers wereldwijd, en het laat zien hoe niet alleen het spelen van games, maar ook het kijken naar e-sporters, bijvoorbeeld op YouTube, populair is geworden.

Acht typen

Het bureau onderscheidt in het onderzoek, dat eerder deze maand werd gepubliceerd, acht verschillende typen gamers. Het grootste aandeel onder de meer dan 2 miljard gamers heeft de mobiele gamer. Op nummer twee staat de gamer die liever niet te veel geld uitgeeft aan hardware (consoles) en het liefst (spel)computergames met korting koopt. Zo’n 17 procent van alle vrouwelijke gamers valt in deze categorie, voor mannen is dat iets meer dan 20 procent.

Het aandeel ‘ultieme’ gamers, die veel geld uitgeven aan het spelen van de nieuwste blockbustertitels, is betrekkelijk klein. „Onze cijfers tonen wel aan dat het stereotype van de ‘serieuze’ gamer als tienerjongen niet meer klopt”, schrijft Newzoo. Een derde van deze groep is vrouw, en bijna de helft van alle serieuze gamers is 26 tot 30 jaar. Slechts een klein deel is jonger dan 18.

Meekijken

Uit het onderzoek blijkt dat jongere gamers zich vooral aangetrokken voelen tot het bekijken van gamingvideo’s. Dit zijn mensen die naast het gamen ook graag via YouTube of streamingwebsite Twitch meekijken terwijl iemand anders een spel speelt. De onderzoekers verwachten dat de leeftijdsverdeling de komende jaren zal veranderen. „Competitief gamen en game-streaming wordt steeds meer onderdeel van het dagelijks leven.” In deze groep ziet Newzoo overigens nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen: de verhouding is nagenoeg een op een.

Newzoo wijst erop dat de groep gameliefhebbers de afgelopen jaren steeds diverser is geworden. „We weten nog niet of jongere gamers hun gamegedrag gaan veranderen als ze ouder worden”, schrijft de marktonderzoeker.

De gamemarkt was afgelopen jaar goed voor een omzet van 120 miljard euro wereldwijd. Mobiele games vormen iets meer dan de helft van die markt: ruim 63 miljard euro.