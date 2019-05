Bertens door naar tweede ronde Roland Garros

Kiki Bertens heeft maandag de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De als vierde geplaatste Bertens won met 6-3 en 6-4 van de Française Pauline Parmentier, de nummer 66 van de wereldranglijst. In de volgende ronde neemt de Nederlandse het in Parijs op tegen de Slowaakse Viktoria Kuzmova.

De 27-jarige Bertens geldt als een van de favorieten voor de eindzege van de grand slam. Ze is bezig aan een sterk gravelseizoen, met onder meer de winst van het toernooi in Madrid begin deze maand. Bertens is de enige Nederlandse die in Parijs meedoet aan het hoofdtoernooi bij de vrouwen.

Zondag ging Robin Haase in de eerste ronde van het mannenenkelspel direct onderuit. Hij verloor in vier sets van de Duitser Philipp Kohlschreiber. Er doen geen andere Nederlandse mannen mee in het enkelspel in Parijs.