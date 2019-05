Amerikaanse violiste Stella Chen wint Koningin Elisabethwedstrijd Brussel

Opslaan in leeslijst

De 26 jarige Amerikaanse violiste Stella Chen heeft dit weekend de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool 2019 in Brussel gewonnen. Ze wint een geldbedrag van 25.000 euro en mag een serie concerten geven in België en het buitenland. Ook krijgt ze de ‘Huggins’-Stradivarius uit 1708 voor vier jaar in bruikleen van de Japanse Nippon Music Foundation.

Stella Chen studeerde o.a. aan de Juilliard School bij vioollegende Itzhak Perlman en Catherine Cho. Ze heeft daarnaast een diploma psychologie van het Harvard College en won al vioolprijzen op de Menuhin Competition voor violisten onder de 22 en het Tibor Varga-concours.

Niet de favoriet

Chen gold vooraf niet als een van de favorieten. De Belgische Sylvia Huang, in het dagelijks leven eerste violiste in het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam, werd om haar heel eigen en emotioneel betrokken spel wel door velen getipt. Zij won uiteindelijk twee publieksprijzen, elk goed voor 2500 euro, en een geldbedrag van 4000 euro voor het halen van de finale.

Stella Chen maakte zaterdag tijdens de finale indruk met een zeer solide uitvoering van het geliefde Vioolconcert van Tsjaikovski, Huang koos, eigenzinniger, voor het Vioolconcert van Dvorak. Jurylid Vadim Repin beloonde Huang tegen het reglement in met een applaus.

De Koningin Elisabethwedstrijd wordt zelden gewonnen door de meest uitgesproken kandidaat. In de beoordelingssystematiek wordt uitgegaan van de gemiddelden van alle juryleden, waardoor technisch perfect en solide spel doorgaans de beste graadmeters zijn voor overwinning.