Abou Jahjah stopt als politicus en activist

De Belgisch-Libanese publicist Dyab Abou Jahjah zegt te stoppen als politicus en activist. Nu zijn partij Be.One geen zetel in het Brussels parlement heeft behaald, heeft hij besloten zijn politieke en activistische carrière te beëindigen, meldt Knack.

De partij haalde 4,3 procent van de stemmen, net niet genoeg voor een zetel. „Voor mij is het mijn laatste politieke campagne geweest. Ik heb twintig jaar lang een strijd gevoerd op vlak van burgerrechten en gelijkheid, ik heb mijn steentje kunnen bijdragen”, reageert de publicist tegenover Knack. Hij is teleurgesteld in de verkiezingsuitslag en spreekt van een „hopeloze zaak”. „Vlaanderen gaat van kwaad tot erger”, aldus Abou Jahjah. Bij de verkiezingen kwam het uiterst rechtse Vlaams Belang zondag als winnaar uit de bus.

Over and out

Abou Jahjah zegt de uitslag niet te kunnen verklaren. „Met zo’n goed sociale zekerheidssysteem, goede gezondheidszorg, hoogstaand onderwijs en een hoge welvaartsgraad, houdt het geen steek dat de Vlaamse inwoners uit haat of angst gaan stemmen.” Hij meent dat er in Brussel terrein te winnen is en wijst naar de jongere generatie om zich daar voor in te zetten. „Voor mij is het nu over and out”, besluit de publicist. Wel zegt hij te blijven schrijven.

Lees ook de boekrecensie: Abou Jahjahs strijd tegen de elites

Abou Jahjah kwam in het verleden in opspraak. In 2016 ontstond ophef toen bekend werd dat hij een boek zou uitbrengen bij uitgeverij De Bezige Bij. Enkele schrijvers die waren aangesloten bij de uitgeverij noemden Abou Jahjahs politieke ideeën „antisemitisch” en onverenigbaar met de geschiedenis van De Bezige Bij. Auteurs Tommy Wieringa, Jessica Durlacher en Leon de Winter stapten om die reden op. Zijn Pleidooi voor radicalisering werd datzelfde jaar nog uitgebracht.

De Belgische krant De Standaard stopte in 2017 na drie jaar met de wekelijkse column van Abou Jahjah. Aanleiding daarvoor was een Facebookbericht waarin hij een aanslag in Jeruzalem legitimeerde.