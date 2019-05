‘Zwarte zondag’ splijt België

Het Vlaams Belang is zondag verrassend de grote winnaar van de Belgische verkiezingen geworden. De partij verdriedubbelt en wordt in Vlaanderen de tweede partij. Daarmee kiest een aanzienlijk deel van het noorden van het land voor een discours van anti-migratie, anti-establishment en Vlaams-nationalisme.

Het is de vraag of het omstreden Vlaams Belang, dat vanwege zijn uiterst rechtse agenda decennialang geboycot is door de andere partijen, daarmee een gooi naar de macht kan doen. Zeker is dat België nog verder uit elkaar is gegroeid. Terwijl Vlaanderen naar rechts opschuift, ziet Franstalig België links juist groeien. De coalitievorming zal na deze verkiezingsdag, inmiddels ‘zwarte zondag’ gedoopt, lastig worden.

Het Vlaams Belang scoorde deze verkiezingen met een consistente boodschap. In haar campagne focuste de partij als van oudsher op migratie. Maar ook het linkse programma dat de partij op sociaal-economisch vlak verdedigde, lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. Zo pleitte het Belang voor de laagste pensioenleeftijd en de hoogste pensioenen.

De partij haalt hiermee de hoogste score in jaren. In 2004 haalde het Vlaams Belang – toen nog Vlaams Blok – zijn hoogste score ooit. Daarna zakten ze terug, tot de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen oktober. Vlaams Belang bleek terug te zijn. Maar dat de winst zondag nog zoveel groter zou zijn, dat leek zelfs het Vlaams Belang te verbazen.

Onder luid gejuich van het „eigen volk eerst” scanderende publiek speechte voorzitter Tom Van Grieken zondag: „Vandaag is een zondag van hoop.” De rechts-conservatieve N-VA blijft de grootste partij van het land, al verloor ze flink. Maar het Vlaams Belang haalt de winst niet alleen daar weg. Alle traditionele partijen, van christen-democraten tot sociaal-democraten en liberalen, verliezen stemmen aan het Belang.

Wallonië en Brussel: ander beeld

In Wallonië en Brussel, waar de resultaten zondagavond nog veel minder definitief waren, tekent zich een compleet ander beeld uit. De sociaal-democraten van de PS stevenen voor het eerst in decennia niet af op een ruime overwinning. Politieke schandalen lijken de partij dan eindelijk parten te hebben gespeeld. Maar dat betekent niet dat ook daar rechts op winst staat, integendeel. De groene partij Écolo groeit, maar vooral de marxistische partij PVDA/PTB stevent af op flinke wint, waardoor juist uiterst links vaste voet aan de grond krijgt in Franstalig België.

De uitslagen tonen een fundamenteel verdeeld land. Er tekent zich een volledig tegengesteld beeld af. In Vlaanderen stemt zo’n 45 procent rechts-conservatief. In Brussel en Wallonië juist een ruime meerderheid links. In het Franstalige deel profiteert groene partij Écolo van de recente opleving van het klimaatthema in België en groeit ze aanzienlijk. In Vlaanderen verzilvert Groen de belofte niet en blijft die groene golf, ondanks lichte groei, uit. De enige trend die in alle landsdelen te zien is: de groei van de uiterst linkse PVDA/PTB, al is dat in het Franstalige deel veel groter.

Voor het Vlaams Belang geldt al decennia een cordon sanitaire: geen enkele partij stapt ermee in een coalitie. Ténzij het cordon verbroken wordt. Daar hoopt het Vlaams Belang wel op, bleek zondag, en de N-VA leek samenwerking niet bij voorbaat uit te sluiten. Het is de grote vraag of het cordon in de komende maanden zal sneuvelen.

Met het doembeeld van de langstdurende formatie in de geschiedenis van België in gedachten, 541 dagen in 2010-2011, wordt vooral de moeizame vorming van een landelijke, federale regering gevreesd. Onbestuurbaarheid dreigt.

Centrum is kleiner geworden

De kans bestaat dat een van beide landsdelen straks een landelijke regering ziet ontstaan die hun deel van het land maar in beperkte mate vertegenwoordigt. Een linkse coalitie zou N-VA en Vlaams Belang uitsluiten. Een rechtse het overgrote deel van Wallonië. En het centrum is kleiner geworden.

Het lijkt haast onmogelijk een coalitie te vormen die in zowel Vlaanderen als Wallonië een meerderheid heeft. En dat zou de Vlaams-nationalisten in de kaart kunnen spelen. Met name N-VA waarschuwde er deze hele campagne voor dat in de twee grote deelstaten een ideologisch tegengestelde dynamiek gaande is.

Kan de grootste partij van Vlaanderen straks niet meedoen aan een federale regering, dan zal ze haar stokpaardje uit de ijskast halen: een verdere onafhankelijkheid van Vlaanderen. De partij zal er dan voor pleiten dat de twee landsdelen organisatorisch gescheiden worden: confederalisme. Dan staat België een nóg verdere verdeling te wachten.