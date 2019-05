Voorlopige uitslag Nederland: PvdA grootste met zes zetels, PVV en SP verdwijnen uit parlement

Ook volgens de voorlopige uitslagen van de Europese verkiezingen is PvdA de grootste geworden in Nederland. Persbureau ANP, dat zondag de uitslagen van alle gemeentes verzamelt, meldt dat de partij van lijsttrekker Frans Timmermans op 6 zetels uitkomt.

Dat is 1 meer dan donderdag nog door Ipsos gepeild werd. Volgens ANP verliest de PVV alle vier haar zetels. Ook de SP verdwijnt uit het Europees Parlement doordat ze 2 zetels kwijtraakt. Na de PvdA komen de CDA en de VVD met 4 zetels. GroenLinks en Forum voor Democratie krijgen er allebei 3. ChristenUnie/SGP en D66 hebben er 2 en 50PLUS en Partij voor de Dieren allebei 1 (donderdag werd die laatste nog op 0 gepeild). Nederland bezet 26 zetels in het 751 zetels tellende Europees Parlement.

Post-Brexit-scenario

Er is ook een post-Brexit-scenario. Vertrekken de Britten dit najaar uit de EU, dan komen er 3 zetels vrij voor Nederland. Daarvan gaat er 1 naar de PVV (die dan op 1 zetel uitkomt), 1 naar de VVD (krijgt er in totaal 5) en 1 naar GroenLinks (komt uit op 4). De opkomst in Nederland was dit jaar hoger dan vijf jaar geleden. Van de stemgerechtigden bracht 41,8 procent een stem uit, tegenover 37,3 in 2014.

De voorlopige uitslagen van ANP zijn op basis van 98,5 procent van de stemmen. De definitieve uitslagen maakt de Kiesraad op 4 juni bekend.

Beïnvloeden resultaten

In Italië sloten om 23.00 uur de laatste stembureaus. Pas daarna mochten voorlopige uitslagen bekendgemaakt worden, ook al waren de verkiezingen in Nederland donderdag. Dit is zo afgesproken om te voorkomen dat de Nederlandse uitslagen de resultaten in andere landen zou beïnvloeden. Vanaf 23.00 uur belden Nederlandse gemeenten naar de redactie van ANP om uitslagen door te geven. Sommige melden de resultaten maandagochtend pas.

Bij de exitpolls donderdag kwam de PvdA op 5 (volgens Ipsos) en 6 (volgens GeenPeil) zetels uit. Het beeld bij de overige partijen was grotendeels hetzelfde als de voorlopige uitslagen zondagavond. Alleen PVV zou volgens Ipsos 1 zetel krijgen.

