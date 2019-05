Vlaams Belang grote winnaar nationale verkiezingen België

Het radicaal-rechtse Vlaams Belang is zondag de grote winnaar geworden bij de nationale verkiezingen in België. De Belgen konden op federaal (landelijk), Europees en regionaal niveau hun stem uitbrengen in de drie gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

In Vlaanderen blijft de Vlaams-nationalistische N-VA de grootste partij, maar lijkt wel kleiner te worden. Vermoedelijk komt de N-VA uit op 25 tot 30 procent van de stemmen. Het Vlaams Belang wordt met een uitslag die richting de 20 procent kruipt weer een factor van belang. Bij de verkiezingen in 2014 werd de partij nog vermorzeld door de opmars van de minder radicale rechts-conservatieve N-VA.

Het lijkt erop dat Vlaanderen in zijn geheel weer wat verder naar rechts is opgeschoven, omdat de N-VA minder verliest dan het Vlaams Belang wint. Die laatste partij haalt de winst dus kennelijk niet alleen bij de N-VA.

Traditionele verliezen

Alle traditionele partijen lijken in Vlaanderen kiezers te zijn verloren. Zo lijkt de christen-democratische CD&V uit te komen op zo’n 13 procent van de stemmen, waarmee het na de N-VA en het Vlaams Belang de derde partij in Vlaanderen wordt. Behalve Vlaams Belang groeien alleen Groen en de marxistische partij PVDA licht.

In Wallonië groeit Ecolo, de groene partij, flink. Ook in Vlaanderen groeit Groen, zij het minder dan verwacht. De partij komt in Antwerpen uit op 10,5 procent van de stemmen, een winst van 0,67 procent ten opzichte van 2014.

Uit Franstalig België zijn nog weinig uitslagen bekend, maar volgens de eerste exit polls blijft de sociaal-democratische PS in Brussel en Wallonië veruit de grootste partij.

