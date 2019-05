Venezolaanse oppositie gaat praten met regering in Oslo

Vertegenwoordigers van de Venezolaanse regering en oppositieleider Guaidó spreken volgende week met elkaar in Noorwegen over de politieke situatie in Venezuela. Dat maakte de Noorse regering zaterdag bekend.

De gesprekken zullen plaatsvinden in de Noorse hoofdstad Oslo. Het is de eerste keer dat op internationaal politiek niveau bemiddelingsgesprekken worden gevoerd sinds oppositieleider Juan Guaidó zichzelf in januari uitriep tot interim-president van Venezuela.

Begin deze maand sprak Juan Guaidó met NRC Handelsblad: „Maduro is zwak, hij durft mij niet op te pakken”.

Guaidó wordt volgens persbureau AP in Oslo vertegenwoordigd door de vice-voorzitter van het Venezolaanse parlement, Stalin González. Minister van Informatie Jorge González zal de gesprekken voeren namens de regering.

Noorwegen had zich in een eerder stadium opgeworpen als bemiddelaar tussen beide partijen. In het verleden deed het land dat ook tijdens de burgeroorlog in Sri Lanka, en bij vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen.

Conflict Venezuela

Het is de vraag of er iets bereikt zal worden in Oslo. Guaidó vindt het aftreden van Maduro de enige oplossing voor het conflict in Venezuela, dat kampt met hyperinflatie en voedsel- en geldtekort. De president werd bijna een jaar geleden herkozen, tijdens een stembusgang die volgens de oppositie frauduleus verliep. Daarom zou hij volgens de grondwet als parlementsvoorzitter aanspraak maken op het presidentschap, vond Guaidó. Eind april probeerde hij het leger achter zich te krijgen, maar dat mislukte.

Maduro vindt op zijn beurt zichzelf de enige rechtmatige regeringsleider van Venezuela en beschuldigt Guaidó ervan onder één hoedje te spelen met de Verenigde Staten, die hem onrechtmatig zouden willen afzetten. De VS hebben, net als meer dan vijftig andere landen, Guaidó erkend als president van Venezuela.

‘Operatie Vrijheid’ had president Maduro ten val moeten brengen. Maar het bleef bij een schimmige poging. Wat ging er mis?