Tienduizenden Israëliërs demonstreren tegen immuniteit Netanyahu

Tienduizenden mensen zijn zaterdagavond in de Israëlische hoofdstad Tel Aviv de straat op gegaan om te demonstreren tegen plannen om premier Benjamin Netanyahu immuniteit te verlenen. De premier hangt drie corruptiezaken boven het hoofd. Dat meldt persbureau Reuters.

De demonstratie werd bijgewoond door leden van bijna alle oppositiepartijen. Yair Lapid, van de nieuwe oppositiepartij Kahol Lavan (Blauw en Wit), adresseerde Netanyahu tijdens de demonstratie en zei: „We laten je niet Erdogan zijn. We zullen geen Turkse dictator hebben. Dat staan we niet toe.” De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel mensen op de been waren. Reuters schat de opkomst tussen de 20.000 en 80.000 demonstranten.

Vervolging

Netanyahu won in april de verkiezingen en ging zijn vijfde termijn in als premier. Tegelijk hangt hem vervolging in drie corruptiezaken boven het hoofd. In februari kondigde de procureur-generaal aan hem te willen vervolgen. Maar voordat het zover is mag hij zich in oktober tijdens een hoorzitting verdedigen.

Tegenstanders zijn bang dat Netanyahu onder vervolging uit wil komen. Zo wordt er gevreesd dat hij de zogenaamde Franse wet wil invoeren, die het openen van een corruptieonderzoek naar een zittende regeringsleider verbiedt. Ook zou in het parlement een immuniteitswet kunnen worden heringevoerd die parlementsleden immuniteit verschaft.

Netanyahu is nog bezig een coalitie te vormen. Hij ontkent de beschuldigingen en noemt het een politieke hekenjacht. Ook heeft hij aangekondigd niet te zullen aftreden als hij officieel wordt aangeklaagd.