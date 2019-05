Tijdstraf kost Verstappen tweede plek Monaco

Een tijdstraf van vijf seconden heeft Max Verstappen de tweede plaats gekost in de Grote Prijs van Monaco. De coureur van Red Bull eindigde hierdoor als vierde in de race over het beroemde stratencircuit van het prinsdom.

De winst ging voor de vierde keer dit seizoen naar de Brit Lewis Hamilton. De regerend wereldkampioen van het oppermachtige Mercedes reed dik zestig ronden met Verstappen dicht op zijn achterwielen, maar hield stand tot aan de finish. Een ultieme inhaalpoging van Verstappen in de chicane na de tunnel mislukte.

Botsing in de pitstraat

Verstappen kreeg de tijdstraf na zijn eerste en enige bandenwissel in de pitstraat. Nadat zijn team hem te vroeg wegstuurde, haalde Verstappen bij het wegrijden Valtteri Bottas (Mercedes) in en schoof door van de derde naar de tweede plek, maar hij gaf de Fin van Mercedes te weinig ruimte en raakte daarbij zijn wagen.

De vijf seconden tijdstraf kwam erbij na de finish, waardoor Sebastian Vettel van Ferrari als tweede werd geklasseerd en Bottas als derde. Hamilton verstevigde door zijn 77e overwinning in een Grand Prix zijn leidende positie in het wereldkampioenschap van de Formule 1.

Voorafgaand aan de race werd de overleden racelegende Niki Lauda herdacht met onder meer een minuut stilte. De drievoudig wereldkampioen Formule 1 overleed afgelopen dinsdag op 70-jarige leeftijd. (ANP)