Robin Haase fysiek gesloopt na een strijd van drie uur

Robin Haase strompelt de mediazaal binnen op Roland Garros, zondagavond even na half negen. Hij zegt te blijven staan voor zijn persconferentie en zet de stoel weg die voor hem staat opgesteld. Hij is fysiek gesloopt. Weer de knie, de rechterknie. Die is dik, volgelopen met vocht. „Als ik nu ga zitten, sta ik zo niet meer op.”

In de kleedkamer stonden de tranen in zijn ogen, vertelt hij na de nederlaag in de eerste ronde tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber. Hij verloor in een wedstrijd van ruim drie uur, met 6-4, 6-4, 6-7 en 6-1. Haase: „Ik kan niet lopen, ik kan nauwelijks nog mijn knie buigen.”

Bij 4-1 in de vierde set was het eigenlijk al „klaar” vertelt hij, op dat moment kon hij nauwelijks meer spelen door de haperende knie. „Ik had bij die wissel eigenlijk niet moeten gaan zitten na die slooprally’s, ik had moeten zorgen dat de knie was blijven doorbloeden.”

Vorige week vertelde Haase in NRC dat hij na het Davis Cup-duel tegen Canada, september 2018, al dagenlang niet kon lopen, ook door de knie, waar hij in 2008 aan werd geopereerd. Enkele weken later bij een toernooi in Tokio ging het weer mis. „Ik dacht: het is einde carrière.”

Zondag klampte hij lang aan, won spectaculaire rally’s, vocht zich terug. Het was een aantrekkelijke partij op de intieme, klassieke baan 1 op het vernieuwde, uitgebreide tenniscomplex in Parijs.

Te veel missers

Haase was te grillig. Hij wisselde mooie winners af met te veel missers. Hij maakte in totaal 43 onnodige fouten, tegen 23 voor Kohlschreiber. Maar met enkele heerlijke punten bracht hij eind derde set hernieuwde energie in zijn spel. Met een forehandwinner haalt hij de set binnen. Hij schreeuwt het uit, pompt zichzelf op. Maar in de vierde set daalt zijn niveau en is de tank leeg.

In 2012 won Haase in de finale van het ATP-toernooi Kitzbühel zijn enige onderlinge duel van Kohlschreiber, een zeer solide speler met een fraaie en gevaarlijke enkelhandige backhand.

Hoe lang Haase (32) zo nog kan tennissen? „Zolang de adrenaline er is en het plezier en de passie, wil ik nog wel doorgaan”, zegt hij. „Waarschijnlijk kan ik over een uur weer lopen.” Even later hinkt hij de trap op van de uitgang.