Rechter verbiedt ov-staking in regio rond Schiphol

Tijdens de landelijke ov-staking komende dinsdag mag er in de regio rond Schiphol niet worden gestaakt. Dat heeft een kortgedingrechter zondagmiddag besloten. De zaak was aangespannen door de luchthaven, die zegt te vrezen voor de openbare orde als Schiphol niet meer bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Volgens Schiphol maakt bijna de helft van alle reizigers gebruik van het openbaar vervoer. Naast mogelijke files van en naar de luchthaven vreesde Schiphol ook dat veel reizigers na het landen niet weg kunnen van het vliegveld.

Ieder kwartier een trein

De kortgedingrechter gaat hierin mee. Er moet daarom dinsdag tussen 05.00 uur en 21.00 ieder kwartier een trein van Schiphol naar Amsterdam Centraal en vice versa rijden. Deze treinen stoppen onderweg ook op de treinstations Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Sloterdijk.

De vakbonden willen met de landelijke staking dinsdag een beter pensioenstelsel afdwingen bij de werkgevers. Het overleg over het pensioenstelsel tussen de bonden en het kabinet klapte eind vorig jaar. De bonden eisen onder meer dat de AOW-leeftijd wordt bevroren en pensioenen meestijgen met het prijspeil.