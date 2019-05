Politie breekt Pegida-demonstratie Eindhoven af wegens rellen

Een demonstratie van anti-islambeweging Pegida bij de Al-Fourqaan-moskee in Eindhoven heeft zondagavond geleid tot ongeregeldheden. De mobiele eenheid (ME) voerde charges uit nadat een groep jongeren die zich had verzameld voor een tegendemonstratie met onder meer stenen gooide naar agenten.

De politie brak de demonstratie rond 20.45 uur af omdat de veiligheid voor betrokkenen en omwonenden niet langer gegarandeerd kon worden. De Pegida-demonstranten vertrokken even later onder politiebegeleiding in bussen. Bij de rellen zijn zeker vijf tegendemonstranten gearresteerd, laat een woordvoerder van de politie weten. Of er gewonden zijn gevallen kan hij op dit moment nog niet zeggen.

Voettocht geblokkeerd

Pegida demonstreerde naar eigen zeggen tegen de ramadan en de invloed van moslims in Nederland. Een kleine groep Pegida-aanhangers begon iets voor half acht aan een voettocht naar de Al-Fourqaan-moskee aan de Otterstraat. Vooraf was aangekondigd dat zij voor de moskee demonstratief een gefrituurde varkenslap zouden eten.

Als tegenprotest verzamelden tientallen jongeren zich rond het startpunt van de demonstratie om de tocht te blokkeren. Sommigen van hen droegen een Turkse vlag. Ook baden enkele jongeren demonstratief midden op de rijweg.

De politie was vooraf in groten getale aanwezig om ordeverstoringen te voorkomen. Desondanks kwam het verschillende malen tot confrontaties. Rond 20.30 uur werd de weg vrij gemaakt door de politie. Het bestuur van de moskee heeft de jongeren opgeroepen tot kalmte.