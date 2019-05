Macron krijgt tik, maar blijft overeind

Emmanuel Macron heeft gegokt en verloren. Wat peilingen al enkele weken suggereerden kwam uit: niet zijn pro-Europese centrumbeweging La République en Marche (LREM), maar de nationalistische Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen haalde zondag in Frankrijk de meeste stemmen. Het verschil is volgens de eerste resultaten kleiner dan verwacht: 23 procent voor de RN tegenover 22 procent van de stemmen voor de lijst van Macron. Grootste verrassing was de forse groei voor de groene partij EELV, die naar 13 procent ging.

De winst van Le Pen is een gevoelige klap voor de president die de Europese verkiezingen van zondag „de belangrijkste” heeft genoemd sinds leden van het Europarlement in 1979 voor het eerst rechtstreeks verkozen werden. De Europese samenwerking zou „existentieel” in gevaar zijn door de opkomst van populistische krachten. Alleen de door hem zelf voorgestelde hervormingsagenda zou de unie op het geopolitieke toneel kunnen versterken. „Als onze lijst niet als eerste eindigt, dan zal Frankrijk verzwakt zijn”, zei LREM-partijleider Stanislas Guerini vooraf.

Grootste opkomst sinds 1994

Die dramatisering van de inzet van verkiezingen die normaal op weinig belangstelling kunnen rekenen, heeft geleid tot de grootste opkomst sinds 1994. Die lag met ongeveer 51 procent van de geregistreerde kiezers niet alleen bijna tien procentpunten hoger dan bij de vorige Europese verkiezingen in 2014, ze lag zelfs boven die voor de Assemblée Nationale in 2017 waaraan Macron zijn huidige regeringsmeerderheid te danken heeft. Woordvoerders van zijn partij wijzen erop dat dat in ieder geval de verdienste van de president is.

Lees ook: Hoge opkomst leidt tot verdeeld Europa

Ze zouden ook kunnen zeggen dat het opmerkelijk is dat na zeven maanden protest van ‘gele hesjes’ en de diepste politieke en sociale crisis sinds 1968 de partij van de president het nauwelijks minder goed doet dan bij zijn verkiezing. In 2017 haalde Macron in de eerste stemronde zo’n 24 procent. Le Pen zat daar toen drie punten achter. De Europese verkiezingen waren in 2014 voor Macrons voorganger François Hollande een hardere afrekening: ook toen haalde Le Pen de meeste stemmen, maar zijn Parti Socialiste werd gedecimeerd.

Europa is voor Macron centraal thema

De inzet was nu anders. Macron heeft van Europa een centraal thema van zijn presidentschap gemaakt. In maart publiceerde hij in kranten in alle EU-lidstaten een open brief met de titel ‘Renaissance’, wat later ook de naam van zijn kieslijst zou worden. Hij wil in het Europarlement een groot machtsblok op het midden dat een meerderheid kan vormen achter een „progressieve” kandidaat voor het commissievoorzitterschap. Hij zal deze week de onderhandelingen daarover verder verzwakt beginnen.

De Franse verkiezingsuitslag toont, in de woorden van premier Édouard Philippe, vooral de bestendiging van Macrons idee dat de kloof tussen links en rechts verleden tijd is. De oude machtspartijen op links en rechts, de centrum-linkse Parti Socialiste en de centrum-rechtse Les Républicains, hebben zich met 6 procent (PS) en 8 procent (LR) duidelijk nog niet hersteld van de door Macron in 2017 in gang gezette „herschikking” van het politieke landschap.

Tweestrijd

De door Macron (en Le Pen) gecultiveerde tweestrijd is niet zonder risico. Macron is, volgens LR-leider Laurent Wauquiez, de „ambachtsman” van het succes van Le Pen. De president „heeft de strijd verloren die hij zelf wilde”, oordeelde ook Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise. Zijn hardlinkse partij streed de laatste maanden met Le Pen om de gunst van de gele hesjes, maar kwam maar tot 6 procent van de stemmen.

Grootste winnaar is daarmee uiteindelijk vooral de groene partij EELV. Die werd in 2017 weggevaagd toen een reeks kopstukken zich na Daniël Cohn-Bendit bij Macrons beweging had aangesloten. Ook nu stonden op zijn lijst ‘Renaissance’ enkele prominente ex-groenen. Groene kiezers kozen niet voor de kopie, maar voor het origineel.

