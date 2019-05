Kitty van Male zal deze laatste landstitel nooit vergeten

Kitty van Male keek zaterdag in de slotminuut van de tweede finalewedstrijd tegen Den Bosch nog eens goed om zich heen. De 30-jarige aanvalster kon het zich in haar allerlaatste hoofdklasseduel zowaar permitteren. Amsterdam stond met 2-0 voor en de landstitel kon Van Male en haar ploeggenoten – na de 2-1 zege donderdag in het eigen Wagenerstadion – niet meer ontgaan.

Zo’n afscheid van het tophockey had Van Male zich een jaar geleden niet kunnen voorstellen. Toen verloor Amsterdam in de finale om het landskampioenschap in twee wedstrijden, en voor het derde jaar op rij, van Den Bosch. De kansloze 4-1 nederlaag voor eigen publiek in het tweede duel bezorgde Amsterdam, als eerste geëindigd in de reguliere competitie, een sportief trauma.

Maar met behulp van mental coach Wietske Idema gingen de speelsters dit seizoen de confrontatie met zichzelf en elkaar aan. Met ‘de dubbel’ als beloning, want Amsterdam won met Pasen ook al de Europacup. „We hebben keihard gewerkt voor dit succes”, zegt Van Male zondag aan de telefoon vanuit Amsterdam. „Daarom vind ik dit een van de mooiste titels die ik heb gewonnen.”

Een belangrijke les die Van Male in de nadagen van haar sportieve loopbaan leerde, is dat je altijd aan jezelf moet blijven werken. Hoeveel succes je ook hebt gekend.

Meer dan voldoende succes

En succes kende Van Male als hockeyster meer dan voldoende. Met Amsterdam werd zij drie keer landskampioen en won zij twee Europa Cups. Ze speelde 116 interlands en won olympisch goud (2012) en zilver (2016), werd vorig jaar in Londen wereldkampioen en was in 2017 met Nederland ook de beste van Europa.

Wat dat betreft kijkt ze niet uit naar een leven zonder hockey. „Het gevoel van een overwinning is met niets te vergelijken”, zegt Van Male. „Het wordt vast nooit meer zo mooi. Maar getwijfeld over mijn afscheid heb ik nooit. Ook niet na gisteren.”

Tegen Den Bosch maakte Van Male zaterdag na een kwartier spelen het tweede doelpunt voor Amsterdam, toen ze attent reageerde bij een rebound van een strafcorner. Het was niet voor het eerst dat zij scoorde in een belangrijke wedstrijd voor haar club. Bij de gewonnen finales in 2009 en 2013 was zij beide keren goed voor een treffer in het beslissende duel.

Maar wat Van Male zaterdag meemaakte, had zij nog niet eerder gehad tegen Den Bosch, de club die al decennia heerst in Nederland en Europa en dit seizoen voor het eerst sinds 1997 geen prijs won. „We speelden zo goed dat ik geen moment heb getwijfeld aan onze overwinning. Het leek ook wel een thuiswedstrijd door alle Amsterdam-supporters die waren meegereisd.”

De fans uit de hoofdstad leken zelfs in overtal in Den Bosch, waar de hoofdtribune opvallend veel lege plekken vertoonde. Dat was Van Male een zorg, zij genoot op haar laatste wedstrijddag van alles. Zelfs van de spanning die ze aan de ontbijttafel voelde. „Ik heb mijn ploeggenoten bedankt dat ze me dit afscheid hebben geschonken. Deze titel zal ik zeker nooit vergeten.”