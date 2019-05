In Brussel gonst het van geruchten

Diepe basklanken denderen over het plein aan de voet van het Europees Parlement in Brussel. Op een speciaal voor de verkiezingen opgebouwd podium repeteert een rockband. Honderden jongeren verzamelen zich bij de biertaps. Wordt dit dé avond van de verrassingen? Halen de radicaal-rechtsen een monsterzege? Of wordt het de Europese groene golf?

17.00 uur In het Europees Parlement rijden camerateams door de gangen met wagentjes, volgeladen met apparatuur en chips, heel veel chips. Het halfrond, normaal de plenaire vergaderzaal van de Europarlementariërs, is omgebouwd tot een theater. Het podium is bezaaid met geel oplichtende EU-sterren; tegen de blauwe video wall worden beelden van stemmende Europese kopstukken geprojecteerd. De zaal is afgeladen vol: ruim 1.300 journalisten uit de hele wereld hebben zich geaccrediteerd.

18.30 uur In de wijk onder de rook van het parlement wordt de rij voor de Roemeense ambassade alleen maar langer. Diezelfde rijen zijn er bij andere Roemeense ambassades in Europa – het fenomeen is op sociale media al snel trending topic. Het gonst geruchten: wil de Roemeense regering van sociaal-democraten, die op ramkoers ligt met de EU, de Roemeense diaspora van ruim drie miljoen weerhouden van een ordelijke stembusgang?

18.45 uur In het Brusselse restaurant The Grapevine, waar topkandidaat Frans Timmermans van de Europese sociaal-democraten (S&D) en zijn aanhang de uitslagenavond feestelijk hopen af te sluiten, hangen vrijwilligers van de Spaanse socialisten (PSOE) de laatste posters en partijvlaggen op. Timmermans is nog niet gearriveerd.

Wie er wél op het terras zit, is SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur. Ze eet een tosti met friet. Na het verlies van haar partij donderdag in Nederland keert ze niet meer terug in het Europees Parlement. Uitgerekend op de locatie waar de door de SP geparodieerde Timmermans (‘Hans Brusselmans’) zich gaat manifesteren, eet de SP’er haar galgenmaal.

Lees ook: Hoge opkomst leidt tot verdeeld Europa

19.00 uur Terug in het Parlementsgebouw. D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld stelt zich op voor camera’s van buitenlandse zenders. Buiten Nederland is ze een bekend gezicht, ze is een van de kopstukken van de Europese fractie van Liberalen (ALDE). In Nederland is ze het gezicht van het pijnlijke verlies van D66 dat donderdag werd gehalveerd – van 4 naar 2 zetels. Hoe het met haar gaat? „Mwoah,” reageert ze mat.

20.00 uur De Duitse exitpolls komen binnen en beheersen ieder gesprek. De Duitse Groenen zorgen voor dé verrassing. Voor Timmermans is er slecht nieuws: zijn Duitse sociaal- democratische ‘familielid’ SPD verliest fors, van 27,3 procent naar 15,5.

20.30 uur In The Grapevine is Timmermans nog niet gesignaleerd. Zijn aanhang bestelt dan maar de eerste biertjes. Trots paradeert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout over het plein. De eerste zetelprognoses geven Eickhout, topkandidaat namens de Europese Groenen, vleugels. „We gaan mogelijk van 52 naar 71 zetels, in Duitsland worden groenen de tweede partij, in Frankrijk de derde. Dit is een groene golf.”

De aloude machtspartijen van christen- en sociaal-democraten, die fors inleveren, verliezen de gezamenlijke meerderheid. Ze zullen zaken moeten gaan doen met de groenen en de liberalen.

Timmermans ambieert een ‘progressieve coalitie’ van socialisten, groenen en liberalen – met Timmermans als ‘hun’ Europees Commissievoorzitter. Steunt Eickhout Timmermans? „Het is nog te vroeg om me daarover uit te spreken. Maar ik sluit Timmermans niet uit.”

Bijna 23 uur Op straat gaat het volume op het podium omhoog. In het Parlement staan winnaars en verliezers journalisten te woord. Die heeft zich intussen nog niet laten zien bij The Grapevine.