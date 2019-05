Hoge opkomst leidt tot verdeeld Europa

De christen-democraten en sociaal-democraten verliezen hun grip op het Europees Parlement. De oppositie van nationalistische partijen groeit, maar de Groenen en de liberalen zijn de grootste winnaars: zij spelen de komende jaren een nieuwe sleutelrol in Brussel en Straatsburg.

De politieke verhoudingen in het Europees Parlement zijn na de voorlopige verkiezingsuitslagen van zondagavond versplinterd en dus gecompliceerder geworden. Maar één ontwikkeling werd in Brussel zondagavond met brede instemming begroet: de Europese democratie is opgeveerd.

Volgens de voorlopige resultaten heeft 51 procent van de ruim 400 miljoen stemgerechtigde Europeanen in 28 landen tussen donderdag en zondag deelgenomen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat is een breuk met een lange trend van toenemende desinteresse. Sinds de eerste verkiezingen in 1979 daalde de opkomst voor de Europese verkiezingen elke vijf jaar, tot 42,6 procent in 2014. „Europa is terug en is populair”, juichte de liberale fractieleider Guy Verhofstadt zondagavond.

Beslissende stem

De hogere opkomst werd door verschillende politici opgevat als de erkenning door de kiezer dat Europese politiek belangrijker is geworden. De komende jaren heeft het Europees parlement een beslissende stem in de Europese aanpak van zaken als klimaatverandering, migratie, arbeidsmarkt, rechtsstaat en veiligheid. In onderzoeken geven kiezers in de EU-landen aan deze onderwerpen belangrijk te vinden.

Leiders van het pro-Europese midden, dat ook in het nieuwe Parlement samen een ruime meerderheid heeft, drongen gisteravond allemaal aan op een gezamenlijke Europese aanpak. CDA-lijsttrekker Esther de Lange zei zondagavond als vice-voorzitter van de grootste Europese fractie, EVP, dat haar partij met andere partijen wil praten om te zorgen voor „stabiliteit en Europese oplossingen”.

Dat de grootste partijen campagne voerden met Europese ‘Spitzenkandidaten’ die zich profileerden als kandidaat-voorzitters van de Europese Commissie heeft volgens De Lange bijgedragen aan de hogere opkomst. De komende dagen gaan de pro-Europese middenpartijen in het Europees Parlement onderhandelen over een gezamenlijk politiek programma, dat moet leiden tot een gezamenlijke kandidaat. Manfred Weber uit Duitsland leidt daarbij de grootste partij, maar zijn eigen CDU/CSU verloren fors. PvdA’er Frans Timmermans mikt op een ‘progressieve coalitie’. De regeringsleiders overleggen dinsdag bij een diner over hun favoriete kandidaten. Sommigen zullen daarbij heel andere namen noemen.

Ook de polarisatie in de Europese politiek speelt een rol bij de toegenomen aantrekkingskracht op de kiezer. In Frankrijk had president Macron de verkiezingen inzet gemaakt van een „existentiële vraag” over de toekomst van de Europese Unie. De opkomst steeg in Frankrijk , maar voor Macron pakte dat slecht uit. De nationaal-populistische Rassemblement National van Marine Le Pen wordt volgens de exitpolls de grootste partij in Frankrijk, met 23,2 procent.

Lees ook: Macron krijgt tik, maar blijft overeind

Ook in sommige andere landen waar de opkomst volgens de voorlopige resultaten hoger was dan vijf jaar geleden, winnen waarschijnlijk nationaal-populistische partijen. Zowel in Italië als het Verenigd Koninkrijk waren tegen middernacht de stemmen nog niet geteld, maar peilingen duidden daarop. In Italië wacht winst voor Lega van Matteo Salvini, die probeert een nationalistisch front in de EU te vormen. In het VK wint de Brexit Party van Nigel Farage.

Nationalisten

Maar al groeien de nationalisten, voor hen wordt de grootste opdracht voorlopig om zich te organiseren als oppositie. Tot nu toe is Salvini er niet in geslaagd een brug te slaan naar mogelijke bondgenoten als de regerende Partij van Recht en Rechtvaardigheid (PiS) in Polen de centrum-rechtse oppositie volgens de voorlopige resultaten nipt achter zich laat (23 om 22 zetels).

De ontwikkelingen bij de nationaal-populisten zullen de komende tijd worden overschaduwd door de nieuwe verhoudingen binnen het midden. Nederland behoort met Duitsland tot de landen waar de hogere opkomst juist vooral pro-Europese partijen versterkte.

Waar de Groenen opkwamen, verloren meestal de sociaal-democraten; het meest opvallend was dat in Frankrijk en Duitsland. In Duitsland kelderde de sociaal-democratische SPD volgens exit-polls van zo’n 27 naar 15 procent, terwijl die Grünen stegen naar 22 procent.

Lees ook: SPD vernederd, triomf voor Groenen

In het Europees Parlement worden de Groenen voorlopig de vierde partij, achter de nieuwe fractie die de Europese liberalen gaan vormen met de Renaissancebeweging van Macron.

In de afgelopen decennia was een akkoord tussen christen-democraten en sociaal-democraten altijd genoeg voor een meerderheid. Nu zijn daarbij of de liberalen of de Groenen nodig. De Groene aanvoerder Ska Keller eist in ruil voor steun meer klimaatactie, een sociaal en een democratischer Europa. Verhofstadt noemde zijn liberalen onmisbaar voor een „solide pro-Europese meerderheid”. De middenpartijen liggen dichter bij elkaar dan bij de minderheid van zo’n 25 procent van nationaal-populisten. Dat blijft de harde breuklijn in Europa.