Een hectische Europese week op de redactie

Het was Europa dat de klok sloeg in onze leeslijsten deze week - bijna elke dag stonden stukken over en rond de Europese verkiezingen bij de best gelezen stukken van de dag. Want ondanks de lage opkomst in Nederland (net iets boven de 40 procent, overigens de hoogste voor Europese verkiezingen sinds 1989) merken we dat Europa één van populairste onderwerpen is onder onze lezers.

Dat horen we terug in lezersonderzoeken en zien we terug in de lijst van onderwerpen die de bezoekers van onze site tegenwoordig kunnen volgen (lees ook een eerdere nieuwsbrief hierover) met Europa en Brexit als populairste thema’s.

Daarom: elke maandag een Europa-nieuwsbrief, podcasts, een Q&A voor lezers, een video, columns en analyses, reportages en achtergronden van met name onze politiek redacteuren, de buitenlandredactie en onze correspondenten. Waarbij we onszelf ook een paar keer de vraag stelden: doen we niet te veel? Of doen we juist te weinig?

De komende dagen, als de definitieve uitslagen gaan binnenkomen, kunt u nog veel stukken uit verschillende EU-landen verwachten. Op allerlei momenten: want logistiek zijn de Europese verkiezingen (waarbij landen op allerlei tijden met verschillende uitslagen komen) een uitdaging op de krant.

De opwinding op de redactie is enorm: we hebben veel te vertellen. En daarom regende het de afgelopen dagen draaiboeken in mijn e-mail over wat we wanneer doen in liveblogs, graphics, nieuwsbrieven, onze ochtendkrant en middagkrant die ook in dikte de komende dagen zal verschillen, onze nieuwe dagelijkse podcast, online dossiers, beeldseries, speciale vormgeving, etc.

Wat u wellicht niet weet is dat we zogenoemde ‘nachtcorrespondenten’ (onze stille helden) hebben die vanuit andere tijdzones onze site ‘s nachts updaten en de ochtendnieuwsbrief en podcast klaarzetten die rond 6.00 uur worden gepubliceerd. Ook zij zullen de komende dagen extra alert zijn om alles online en op papier bij u te brengen.

De redactie splitst zich op zulke dagen in twee groepen: zij die regelen en zij die maken. Botst dat wel eens extra op zulke dagen, waar de vermoeidheid toeneemt? Jazeker, kan ik u verklappen. Uiteindelijk zullen we, zoals elke dag, met elkaar evalueren: hoe hebben we het gedaan?

We hopen dat we u goed en op een evenwichtige manier hebben geïnformeerd. Maar dat oordeel is uiteindelijk altijd aan u, de lezer. Dus we horen graag wat u ervan vindt.