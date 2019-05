Drie Franse IS’ers ter dood veroordeeld in Irak

Drie Fransen zijn in Irak ter dood veroordeeld vanwege lidmaatschap van terreurgroep Islamitische Staat. Dat melden internationale persbureaus zondag. De IS-strijders zaten bij een groep van zeker twaalf Fransen die in februari door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) werden opgepakt in Syrië.

De door de VS gesteunde voornamelijk Koerdische strijdgroep bracht ze vervolgens over naar Irak. De ter dood veroordeelden kunnen nog tegen de uitspraak in beroep. De Franse regering heeft nog niet op het vonnis gereageerd. Net als Nederland worstelt Frankrijk met de vraag wat het aan moet met uitgereisde jihadisten: repatriëren of laten berechten in het land waar ze zijn opgepakt. Tot nu toe heeft Parijs geweigerd IS-strijders en hun vrouwen terug te halen.

Ook de andere optie is omstreden. Vanuit mensenrechtenorganisaties is er kritiek op Iraakse rechtspraak en hoe het land met zijn gevangenen omgaat. Zo zouden bekentenissen afgelegd zijn onder foltering. Processen tegen IS-verdachten duren in sommige gevallen slechts enkele minuten.

Twee Belgen ter dood veroordeeld

Volgens Reuters hadden de drie Fransen Irak verzocht in hun thuisland berecht te worden. Dat verzoek is afgewezen. Eerder al kregen twee Belgen in Irak de doodstraf. België verzocht in beide gevallen deze om te zetten in levenslang. Het is niet bekend of Irak hierop heeft gereageerd.

Persbureau AP becijferde vorig jaar dat Irak tegen de negentienduizend mensen heeft opgepakt die verdacht worden van lidmaatschap van IS. Zo’n drieduizend daarvan zijn ter dood veroordeeld.

