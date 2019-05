Bloemendaal verovert eerste landstitel sinds 2010

De hockeyers van Bloemendaal hebben voor eigen publiek de landstitel veroverd. De ploeg van coach Michel van den Heuvel versloeg in het beslissende duel titelhouder Kampong met 2-0. De treffers kwamen op naam van international Jorrit Croon en de Duitser Florian Fuchs.

Voor Bloemendaal was het de eerste landstitel sinds 2010. Kampong veroverde het kampioenschap van Nederland in de afgelopen twee jaar. De onttroonde titelhouder moest het in Noord-Holland stellen zonder onder anderen de ervaren middenvelder Robbert Kemperman, die door een dijbeenblessure aan de kant moest blijven.

Bloemendaal won afgelopen woensdag in Utrecht het eerste duel in de finale van de play-offs (1-2). Kampong dwong zaterdag met een zege van 2-1 in Bloemendaal de derde en laatste wedstrijd af. Daarin stelde de thuisploeg, gesteund door de fanatieke aanhang, alsnog de vijftiende landstitel sinds de invoering van de hoofdklasse in 1980 veilig.