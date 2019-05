Vandaag is het 21-diner van mijn dochter en ik moet speechen. Ik mijmer over jeugdigheid, over volwassen worden. Ik denk aan iets dat vijftien jaar geleden gebeurde. We logeerden in een huisje aan zee en na een avondwandeling blijkt dat ik de sleutels ben vergeten. Ramen en deuren dicht, geen geld op zak, geen telefoon bij me. Het is laat en het wordt koud. Ik raak in paniek en ga steeds harder lopen, zonder plan. Politie bellen? Ruit inslaan? Ik weet het niet. Dan trekt mijn zesjarige dochter aan mijn arm: „Rustig papa, het komt vast goed.” En net als toen haal ik opgelucht adem, ditmaal omdat ik een thema heb voor mijn speech: sommige mensen worden wijs geboren terwijl anderen nooit volwassen zullen zijn.