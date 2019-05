‘Volkert van der G. niet geëmigreerd, woont in Apeldoorn’

Volkert van der G., de moordenaar van politicus Pim Fortuyn (LPF), is ondanks het afschaffen van zijn fysieke meldplicht niet geëmigreerd en woont nog in Apeldoorn. Dat schrijft de krant De Stentor vrijdagavond. Een verslaggever van de krant zegt Van der G. te zijn tegengekomen in de deuropening van zijn woning. Volgens de krant zijn er ook geen aanwijzingen dat Van der G. van plan is naar het buitenland te verhuizen.

In een kort geding tegen de Nederlandse Staat dwong Van der G. vorig jaar af dat zijn fysieke meldplicht werd opgeheven. Hij zei te willen emigreren, omdat hij in Nederland niet aan een baan zou kunnen komen, aldus zijn advocaat Willem Jebbink destijds. Van der G. kreeg gelijk en hoeft zich sinds mei 2018 iedere acht weken enkel nog schriftelijk te melden.

‘Niets duidt op vertrek’

Gevraagd naar emigratieplannen van Van der G. geeft advocaat Jebbink „geen commentaar”. Het Openbaar Ministerie was op het moment van schrijven niet bereikbaar voor een reactie. Tegen het afschaffen van de fysieke meldplicht is het OM in juni al in hoger beroep gegaan. In oktober verloor het OM deze zaak.

De nabestaanden van Fortuyn betwijfelden vorig jaar al dat Van der G. zou emigreren. “We hebben nog niets gezien wat duidt op een daadwerkelijk vertrek”, zei hun advocaat tegen persbureau ANP.

Van der G. schoot Pim Fortuyn dood in Hilversum op 6 mei 2002. Hij werd daarop veroordeeld tot achttien jaar cel, waarvan hij twaalf jaar heeft uitgezeten. Hij zit nog in zijn proeftijd. Hiervoor gelden nog twee bijzondere voorwaarden: een mediaverbod, en het verbod contact te leggen met de nabestaanden van Fortuyn.