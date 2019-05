VN-zeetribunaal: Rusland moet gevangen Oekraïense zeelieden vrijlaten

Rusland moet de 24 Oekraïense zeelieden die eind november gevangen werden genomen toen Rusland drie marineschepen enterde, zo snel mogelijk vrijlaten. Dat heeft het Internationaal Zeerechttribunaal van de Verenigde Naties zaterdag geoordeeld. Volgens de president van het tribunaal, dat in Hamburg is gevestigd, moet Rusland de drie schepen en hun bemanning „onmiddellijk” aan Oekraïne overdragen.

De verwachting is niet dat met de uitspraak nu snel een eind zal komen aan het langslepende conflict, en dat Rusland de zeelieden zal vrijlaten. In reactie op de uitspraak van het tribunaal zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat het VN-verdrag inzake het recht van de zee niet kan worden toegepast op wat het „het geschil over het incident in de Straat van Kertsj” noemt, aldus het Russische staatspersbureau Interfax.

Lees ook: Europa zoekt naar antwoord op ‘Azov’

Conflict Zee van Azov

De 24 zeelieden bevonden zich aan boord van drie Oekraïense marineschepen in de Straat van Kertsj, die de Zee van Azov verbindt met de Zwarte Zee, toen de Russen de schepen eind november beschoten en vervolgens enterden. Drie Oekraïners raakten daarbij gewond.

Moskou blokkeert het scheepsverkeer van en naar Oekraïense havens die aan de Zee van Azov liggen. De zee wordt omringd door Rusland, Oekraïne en de Krim. In 2003 sloten de twee landen een verdrag waarin staat dat de twee landen de zee delen. Maar sinds de annexatie van de Krim beschouwt Rusland de toegang tot de Zee van Azov als eigen grondgebied. De 24 zeelieden werden daarom eind vorig jaar aangeklaagd voor een „onregelmatige grensoverschrijding”.

Het voorval zorgde voor hoogoplopende spanningen tussen Oekraïne en Rusland, net als de bouw van de Krimbrug die de in 2014 geannexeerde Krim verbindt met Rusland. Eerder hebben ook de EU, de VS en de NAVO Rusland al opgeroepen om de gevangenen vrij te laten.