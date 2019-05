SpaceX lanceert eerste zestig satellieten voor project Starlink

SpaceX heeft vrijdagochtend de eerste zestig satellieten gelanceerd voor het ruimte-internetproject Starlink. Dat meldt het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf van Tesla-baas Elon Musk. Doel van het project is om een netwerk van 12.000 satellieten in een baan om de aarde te brengen om breedbandinternet vanuit de ruimte aan te bieden.

De satellieten waren in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1.00 uur te zien boven Nederland als een soort streep van lichtjes. Satelliettracker Marco Langbroek legde het verschijnsel vast op video.

VIDEO! Prepare to be mind-blown!

The train of @SpaceX #Starlink satellites passing over Leiden, the Netherlands, some 25 minutes ago. Camera: WATEC 902H with Canon FD 1.8/50 mm lens. I was shouting when they entered FOV!@elonmusk https://t.co/xChLDH32uk

— Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) May 24, 2019