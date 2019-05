‘Deze tekening heb ik laten maken toen mijn zoon Luca ging studeren in Amsterdam. Ik heb één kind, zijn vader en ik zijn uit elkaar, dus ik vond het nogal wat dat hij uit huis ging. Dat wilde ik markeren, met een herinnering aan de tijd dat mijn zoon thuis woonde.

„Eerst dacht ik: ik laat een tekening maken van ons tweeën en die doe ik hem dan cadeau. Maar toen bedacht ik me. Want welke jongen van achttien hangt er nou een tekening van zichzelf en zijn moeder in z’n kamer? Dus ik besloot de tekening zelf te houden. En ooit krijgt hij hem toch.

„De tekening is gemaakt door een kunstenaar met een heel eigen, herkenbare stijl. Rogier Walrecht heeft oog voor details, zijn werk is kleurrijk en als je langer kijkt, zit er vaak ook humor in. Hij begint met tekenen naar de werkelijkheid, maar die breidt hij dan uit met een eigen wereld, een zelf bedachte context. Het is heel toegankelijk werk, maar toch altijd met een diepere laag.

Tiny Poppe (60), communicatieadviseur in Eindhoven, liet dit schilderij maken door de Eindhovense kunstenaar Rogier Walrecht. Gekocht voor 700 euro in 2013.

„Ik ben met een foto van ons tweeën naar hem toegegaan. Aan de hand daarvan maakte hij een tekening die is geïnspireerd op een reisje van Luca en mij naar Venetië, in het laatste jaar dat hij nog thuis woonde.

„Als je naar ons kijkt, zie je aan mijn houding dat ik hem eigenlijk nog niet kwijt wil: ik leun een beetje tegen hem aan. Maar aan hem zie je dat hij de wereld in wil, zijn blik verraadt dat hij nieuwe uitdagingen aan wil gaan. Die emotie blijft bewaard in dit werk, de kunstenaar heeft dat heel goed weergegeven.

„Ik had Luca niet verteld dat ik een tekening had laten maken. De eerste keer dat hij hem zag, reageerde hij vrij laconiek: „Leuk mams.” Hij vindt hem wel mooi, maar hij hecht er minder waarde aan dan ik.

„Het is nu zes jaar geleden. Al die tijd heeft de tekening bij mij in de huiskamer gehangen. Misschien wordt het tijd om het eens ergens anders te hangen, daar denk ik nog over.

„Luca woont nu in Londen. Weer verder weg, maar geen slechte plek voor een weekendtrip.”