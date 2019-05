Maltees patrouilleschip pikt 216 migranten op van Middellandse Zee

Een Maltees bewapend patrouilleschip heeft op de Middellandse Zee 216 migranten opgepikt van twee opblaasboten. Dat meldt persbureau Reuters. De opvarenden zijn aan land gebracht in de Maltese haven Marsamxett.

Over de nationaliteit van de migranten is op dit moment weinig bekend. Er zouden kinderen en zeker één zwangere vrouw onder hen zijn. De kustwacht rukte uit naar de eerste opblaasboot toen die in de wateren ten zuiden van Malta begon te zinken. Op de terugweg werd omgevaren om ook de migranten van een tweede boot op te pikken.

De afgelopen twee dagen zijn ook twaalf boten met migranten aangekomen op de Italiaanse eilanden Sicilië, Sardinië en Lampedusa. Ze waren afkomstig uit Libië, Tunesië en Algerije en waagden de oversteek nu de weersomstandigheden beter zijn. Vrijdag heeft de Libische kustwacht ook 290 migranten van opblaasbare vlotten gered in de buurt van hoofdstad Tripoli.