Kom maar op met dat zonnepaneel, er zijn genoeg daken over

Waarom dagdromen over zonneparken in weilanden of zelfs het IJsselmeer als nog maar 5 procent van de daken belegd is met zonnecellen?

Die verzuchting van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) kon onlangs op instemmend geknik van veel collega-parlementariërs rekenen. Eerst maar eens die daken volzetten!

Een studie van Deloitte bevestigt het cijfer dat Dik-Faber gebruikte. Het advieskantoor berekende dat de huidige 3 miljoen zonnepanelen 4,4 procent van de dakruimte in beslag nemen. Zouden alle daarvoor geschikte daken (genoeg zonlicht, geen richels of dakkapellen) worden gebruikt, dan kunnen zonnecellen maar liefst de helft van de Nederlandse stroombehoefte vervullen.

Alleen al in Rotterdam zijn 170.000 panden met maagdelijke daken te vinden. Goed voor 17,5 vierkante kilometer aan panelen. In de gemeente Veere, inclusief het zonrijke Zoutelande, is nog op 23.000 daken ruimte.

Nou weet iedereen wel dat al die daken niet snel volgezet zijn. Alleen al de beperkte ruimte op het stroomnet maakt een al te drieste groei onmogelijk. Maar de lege daken brachten groene-stroomproducent Greenchoice wel op een idee. Als we die daken ‘kraken’, kunnen bijvoorbeeld flatbewoners met groene ambities daar hun panelen kwijt.

Nou schrokken sommige mensen van de activistische term kraken, maar zo letterlijk zijn de ambities van Greenchoice niet. De campagne is symbolisch en moet duidelijk maken – met de berekening van Deloitte in de hand – dat er nog voor 125.000 voetbalvelden aan dak braak ligt.

Greenchoice, voor 30 procent in handen van Eneco, heeft zelf contracten met zo’n honderd energiecoöperaties die andermans daken exploiteren. Wie daarin investeert, hoeft over zijn opbrengst aan stroom geen energiebelasting te betalen. Die regeling is bij het energieakkoord van 2013 uitgedacht en heeft de prozaïsche naam postcoderoos – gebied van aaneengesloten postcodes – meegekregen.

Deelname aan de actie ‘daken kraken’ zorgt er overigens niet voor dat je via Greenchoice automatisch bij een energiecoöperatie belandt. Het bedrijf levert jou allereerst groene stroom. Volgens een woordvoerder biedt de actie wel zicht op de belangstelling voor groene stroom. Bij voldoende vraag in een wijk groeit er wellicht iets moois uit met een coöperatie. Een bloeiende postcoderoos klinkt voor veel mensen toch leuker dan daken kraken.