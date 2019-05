Klopjacht dader explosie Lyon gaat door, nieuwe foto’s gepubliceerd

De klopjacht op de persoon die verantwoordelijk is voor de explosie in Lyon waarbij vrijdag dertien mensen gewond raakten, is zaterdagavond nog steeds in volle gang. Ruim honderdtwintig agenten zijn volgens persbureau AFP betrokken bij de klopjacht naar de dader. De politie heeft zaterdagavond extra beelden van beveiligingscamera’s naar buiten gebracht.

Voor zover bekend heeft de politie de dader nog niet kunnen identificeren. De autoriteiten roepen op uit te kijken naar een man met een donkergroen shirt met lange mauwen, een rugzak en een fiets. Volgens een bron van de Franse krant Le Monde is de verdachte zo’n dertig jaar oud. Vrijdagavond kwamen de eerste beelden van de vermoedelijke dader al naar buiten, hierop is te zien dat hij zijn gezicht had verhuld met een pet en een zonnebril.

Vrijdag ontplofte rond 17.30 een pakketje voor de deur van een filiaal van de bakkerijketen Brioche Dorée, in het centrum van Lyon. De gemaskerde dader zou met de fiets zijn aangekomen en een papieren tas hebben achtergelaten, die vervolgens ontplofte. Na de explosie vond de politie bouten en moeren, wat erop wijst dat het gaat om een zelfgemaakte bom. Geen van de gewonden verkeert in levensgevaar.

De Franse antiterreuraanklager heeft een onderzoek geopend en behandelt de zaak als poging tot meervoudige moord, mogelijk met een terroristisch motief. De minister van Justitie zei vrijdagavond dat het „te vroeg” is om met zekerheid te stellen dat het gaat om een terreurdaad. President Emmanuel Macron sprak vrijdag in een eerste reactie over een „aanval”, maar noemt het incident op Twitter alleen een „explosie” en „geweld”. De verantwoordelijkheid voor de mogelijke aanslag is niet opgeëist.

De nieuwe beelden die de politie heeft verspreid: