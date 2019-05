Gevangenisbewaarder zwaargewond door aanval gedetineerde

Een gevangenisbewaarder van het Justitieel Complex Zaanstad is dinsdag ernstig gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een gedetineerde. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tegen de gevangene is aangifte gedaan en hij is naar een isoleercel overgebracht.

De bewaarder viel door de aanval van de trap. Daarop is hij met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Hoe het nu met hem gaat, kon de woordvoerder van Justitie en Veiligheid niet zeggen, daarover heeft het ministerie geen informatie.

De gedetineerde zat in voorarrest en is na het incident overgebracht naar de afdeling Penitentiair Psychiatrisch Centrum. Tegen de man is aangifte gedaan van mishandeling. Hier wordt nu onderzoek naar gedaan. Als de gevangene wordt veroordeeld, kan het hem een nieuwe straf opleveren. Over de identiteit van de gevangene en waarom hij in voorarrest zat, wil het ministerie uit privacyoverwegingen niets naar buiten brengen.