Fraudehelpdesk: steeds meer oplichting via WhatsApp en sms

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn Nederlanders via WhatsApp en sms al voor meer dan 300.000 euro opgelicht. Dat is meer dan in heel 2018. Dat blijkt uit cijfers van de Fraudehelpdesk, waarover de Telegraaf zaterdag als eerste schreef.

Vorig jaar maakten sms-fraudeurs in totaal 262.879 euro buit. Dit jaar is dat al 308.701 euro. Ook het aantal meldingen van pogingen tot oplichting nemen fors toe. In 2018 werden er 303 pogingen tot smsfraude geregistreerd en 655 via WhatsApp. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er respectievelijk 975 en 781 meldingen gedaan.

Werkelijke schade groter

Het is waarschijnlijk dat de werkelijke fraudeschade veel hoger ligt, omdat niet iedereen aangifte doet of zich meldt bij de Fraudehelpdesk. Naar schatting meldt slechts 10 procent van de slachtoffers zich bij de helpdesk.

Het is niet duidelijk waardoor de toename komt. Wel was er ook al een groot verschil tussen het aantal meldingen in 2017 (in totaal 142) en 2018. Waarschijnlijk sturen de oplichters de sms’jes en WhatsApp-berichten met veel tegelijk. Er is in elk geval geen verschuiving zichtbaar van bijvoorbeeld phishing via e-mail naar sms, zegt een woordvoerder van de Fraudehelpdesk.

Frauduleuze smsjes

Eerder deze maand waarschuwde de helpdesk al voor de flinke toename van frauduleuze smsjes. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om nep-boetes van het justitieel incassobureau. Ook doen oplichters zich soms voor als familieleden of vrienden, en vragen dan ‘snel even wat geld over te maken’.

De Fraudehelpdesk houdt bij welke vormen van fraude er rondgaan en geeft voorlichting. Wie te maken krijgt met een poging tot fraude kan de helpdesk bellen voor advies. Bij echte fraude raad de Fraudehelpdesk aan aangifte te doen.