Stembussen Letland, Slowakije en Malta open, later stemt ook Tsjechië

Welkom in een nieuw verkiezingsblog

Donderdag werd in Nederland en het Verenigd Koninkrijk gestemd voor de Europese verkiezingen. De officiële resultaten worden pas bekendgemaakt wanneer zondagavond alle lidstaten hebben gestemd. Voor Nederland laten exitpolls zien dat de PvdA zeer waarschijnlijk de grootste is geworden met vijf zetels. Hier leest u alles terug over de eerste verkiezingsdag.

Lees ook: Was het de PvdA of was het Timmermans?

Over de tussenstand in het VK is nog weinig bekend. Een regel verbiedt media er min of meer om over informatie te berichten die het stemproces mogelijk kan beïnvloeden, zoals voorspellingen en prognoses, daarom weten we weinig over bijvoorbeeld exitpolls.

Vrijdag gingen mensen in Tsjechië en in Ierland naar de stembus. In Tsjechië wordt twee dagen gestemd. Lees hier het blog van vrijdag terug. Vandaag gaan Letland, Malta, Tsjechië en Slowakije naar de stembus. Om 6.00 uur zijn de stembussen in Letland geopend en om 7.00 uur in Slowakije en Malta. Om 8.00 uur gaan de stemlokalen in Tsjechië open. Volg dit blog voor de laatste ontwikkelingen rond de Europese verkiezingen.