Duitse regering ontraadt Joden altijd keppeltje te dragen

De Duitse regeringscommissaris tegen antisemitisme Felix Klein raadt het Joden af „altijd en overal” in Duitsland een keppeltje te dragen, melden Duitse media zaterdag. Volgens Klein kan het dragen van een kippa gevaarlijk zijn, vanwege het toegenomen antisemitisme in Duitsland.

Klein stelt dat er in Duitsland sprake is van een „toenemende sociale ontremming en brutaliteit”, wat een voedingsbodem zou vormen voor antisemitisme. Het is niet de eerste keer dat in Duitsland wordt opgeroepen tot terughoudendheid met het dragen van een keppeltje, een jaar geleden stelde de Duitse Joodse Raad al dat Joden in grote steden moeten oppassen als zij het hoofddeksel dragen.

De oproep is Klein op kritiek komen te staan. De minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann van deelstaat Beieren roept Joden op juist met een keppeltje de straat op te gaan. „Iedereen kan en zal zijn kippa dragen waar en wanneer hij maar wil”, zei hij zaterdag. Hij stelt dat door het dragen van een keppeltje te ontmoedigen, „we onze ogen sluiten voor de haat jegens de Joden”. Anderen stellen dat de boodschap in strijd is met het recht op godsdienstvrijheid.

Eerder dit jaar bleek dat het aantal antisemitische misdrijven in Duitsland in 2018 met bijna 10 procent is toegenomen, in vergelijking met 2017. Vooral het aantal geweldsincidenten gericht tegen Joden nam flink toe, van 37 naar 62. Veruit de meeste daders komen uit extreem-rechtse kringen. Anderen zouden een Arabische achtergrond hebben.