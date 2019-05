Dit schrijven de Britse kranten over het vertrek van May

Met een emotionele toespraak voor haar ambtswoning in Londen heeft de Britse premier Theresa May vrijdag haar vertrek aangekondigd. Ze stapt op 7 juni op als leider van de Conservatieve Partij. Ze blijft nog aan als premier totdat de Conservatieven eind juli een opvolger hebben gekozen.

May, die in juli 2016 aantrad na het Brexit-referendum, ruimt drie jaar later het veld zonder haar missie te hebben voltooid om het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te loodsen. Ze schoot vol toen ze aan het eind van haar rede haar dankbaarheid uitsprak voor „de kans om het land te dienen waar ik van hou.”

De Britse ochtendkranten openen deze zaterdag met de tranen van May. „Gebroken door Brexit”, kopt The Guardian onder een grote foto van de bedroefde premier.

The Guardian front page, Saturday 25 May 2019: Broken by Brexit pic.twitter.com/M6oT14hMVD — The Guardian (@guardian) May 24, 2019

Ook The Times benadrukt het verdriet van May, die naam maakte met haar koppige standvastigheid bij haar aanhoudende pogingen haar Brexit-deal met de EU door het Britse parlement te loodsen. „Het eindigt allemaal in tranen”, kopt de krant.

The Daily Telegraph drukt eveneens een grote foto af van de emotionele May, met de tekst „Het is een kwestie van grote spijt voor me dat ik er niet in ben geslaagd om Brexit te leveren.” In de kop schakelt de krant direct over op May’s mogelijke opvolger, Boris Johnson. Hij belooft dat het VK de EU per 31 oktober zal verlaten, met of zonder akkoord.

The front page of tomorrow’s Daily Telegraph: 'Boris makes Brexit vow in push for No 10' #tomorrowspaperstoday https://t.co/M8vYxCsh0i pic.twitter.com/lqf7ldwR0H — The Telegraph (@Telegraph) May 24, 2019

The Daily Mail, die Theresa May aan het begin van haar premierschap afschilderde als een nieuwe Margaret Thatcher die al haar tegenstanders zou overwinnen, spreekt nu van „a crying shame” (doodzonde).

En The Daily Mirror, geen aanhanger van de Conservatieven, noemt May „The Crying Lady”. De vernederde premier huilt bij het bekendmaken van haar afscheidsdatum, schrijft de krant, terwijl „harlekijn Boris” wordt getipt als haar opvolger.

Tot slot gooit The Sun het op een alliteratie: met een „Teario Theresa”, een tranenvariant van de informele afscheidsgroet ‘cheerio’, serveert de krant haar af. De tabloid is er al van overtuigd wie het stokje overneemt: „Hello BoJo!”