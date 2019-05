Dat debat tussen Rutte en Baudet leek een beetje op het vroegere kinderprogramma Stuif es in met Jeroen Pauw als Ria Bremer. Dat kwam vooral door het joelende klapvee dat de beide rechtse rakkers hadden meegenomen. Het zorgde voor een opgewonden schoolreisjessfeer van een niet al te slimme mavo. Vooral de aanhang van Thierry liet zich horen. Althans de eerste helft. Opeens sloeg de stemming om. Er gebeurde namelijk iets in het ‘Nederlandse titanendebat’ en dat zorgde voor een politieke aardschok. Een aardschok die door de nog steeds niet afgetreden minister Eric Wiebes ongetwijfeld een bevinkje genoemd zou worden. Maar het was wel degelijk een schok.

Wat er gebeurde? De heren mochten elkaar een persoonlijke vraag stellen. De ervaren Rutte begon tegen Baudet over zijn middeleeuwse vrouwenstandpunt. De vrouwtjes moeten volgens Thierry doorlopend zwanger van blonde blanke baby’s achter het aanrecht staan om het eten voor de hardwerkende mannen klaar te maken. Baudet probeerde daarop te antwoorden, maar je zag het joch wanhopig spartelen. Hij kwam er niet uit. Zelfs de meegereisde mavo-klas zag dat en hield zich stil. Maar die aanhang was van slag. Terecht van slag. Dat kwam door de persoonlijke vraag die Thierry even daarvoor aan Rutte had gesteld. Die luidde: wanneer de premier voor het laatst gehuild had om iets in zijn privéleven? Een totaal onzinnige en volkomen impertinente vraag, die zelfs de achterklapmutsen Albert Verlinde en Evert Santegoeds niet hadden durven stellen. Zelfs die twee hebben daarvoor te veel fatsoen in hun roddeldonders.

Rutte bleef kalm en gaf magistraal antwoord. Hij had gehuild om de dood van zijn vader, zijn broer en zeer recent om de dood van zijn oudste zus. Daarop vroeg Baudet wanneer dat laatste was gebeurd. Rutte antwoordde vier jaar geleden. Thierry maakte daar vier maanden van en riep ‘gecondoleerd’. Niemand snapte het waarom van de vraag. Wat wilde Baudet ermee? Mark emotioneren met zijn persoonlijk verdriet? Wat was in godsnaam de bedoeling?

Daarna was het debat klaar. Althans voor mij. Ik overwoog heel even om voor het eerst van mijn leven VVD te gaan stemmen. Domweg omdat ik zeer kortstondig wilde dat Rutte na dit antwoord nog zeker twee decennia onze premier blijft.

Ik begrijp dat het niet goed gaat met Thierry. Sinds hij in zijn overwinningspeech die uilenballen van Minerva heeft staan braken is het mis met onze boreale borrelprater. Na die bijna psychotische toespraak kwam al vrij snel die LPF-ruzie met zijn kompaan Henk Otten, die hem heel voorzichtig een aanstellerige machtswellusteling had genoemd. Daar kon het verwende kind niet tegen en Henk werd door Thierry zelf binnen de partij kaltgestellt. Op Noord-Koreaanse wijze. Niet veel later moest hij als een heuse kartelpoliticus de frauderende bejaarde Theo Hiddema de hand boven het oude hoofd houden. Die zat op het sjoemelniveau van D66-diva Sophie in ’t Geld, die donderdag gelukkig door de kiezers is afgestraft. En als klap op de vuurpijl zette hij deze week een doodeng extreem-rechts vluchtelingenfilmpje op Twitter dat hij van een antisemitische site had geplukt. Alle vluchtelingen zijn daarin verkrachters. Aan het eind van dat filmpje was op de hoofden van Klaver, Jetten en Rutte de regel Ich habe es gewusst geplakt. Van dat laatste wist de historicus Baudet overigens niet dat deze tekst geassocieerd wordt met de Holocaust. Dus in zijn jeugd kregen kinderen net als nu ook al een verkeerd schooladvies.

Maar dit is allemaal nog dommigheid van een te grootsprakige puber, die door alle succes en aandacht wat in de war is. Maar die tenenkrommende privétranenvraag aan Mark Rutte…. die begrijp ik gewoon niet. Toen hij die vraag stelde zag ik in hem in een klap de achterbakse gluiperd op het schoolplein.

Doortrapt en verschrikkelijk gemeen. Ik ben bang dat deze gemene vraag het begin van het einde van de kortstondige politieke zegetocht van de democratische Forumleider is. Dat zijn aanhang nu doorheeft dat hij gewoon eng is. Doodeng zelfs. En dat we als beschaafd Europees land ver van dit soort types moeten blijven. Hoe ver? Heel ver.