Amsterdamse hockeysters veroveren landstitel op Den Bosch

De hockeysters van Amsterdam hebben de landstitel in de hoofdklasse veroverd. De ploeg van scheidend coach Rick Mathijssen won ook het tweede duel in de finale van de play-offs van titelverdediger Den Bosch. Het werd in Den Bosch 2-0 voor Amsterdam, dat dit jaar ook al de Europa Cup won. Charlotte Vega en Kitty van Male maakten de doelpunten.

Voor Den Bosch kwam een einde aan een reeks van vijf landstitels. De Brabantse hockeyploeg regeert al twee decennia de hoofdklasse en was de afgelopen 22 jaar liefst negentien keer kampioen. Alleen Amsterdam wist enkele keren de hegemonie te doorbreken. Dat was in 2009, 2013 en dus ook in dit seizoen.

Amsterdam was in het tweede finaleduel sterk. De twee goals vielen al in het eerste kwart. Voor Van Male was het doelpunt extra bijzonder; zij speelde haar afscheidswedstrijd. (ANP)