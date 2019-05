Zeker zes doden op Mount Everest in een week tijd

Zeker zes bergbeklimmers zijn in de afgelopen week omgekomen op Mount Everest. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag. De filevorming op de top van hoogste berg ter wereld (8.848 meter) werd een aantal klimmers fataal. In totaal zijn dit klimseizoen, dat loopt van maart tot en met juni, al vijftien mensen omgekomen op Mount Everest.

Het hoge aantal doden deze week is het gevolg van drukte op de top. Alleen op donderdag zouden al meer dan 120 klimmers een poging hebben gedaan om het hoogste punt te bereiken. Wilco Dekker (uit Naarden) en Sander Daems (uit Bussum) slaagden daar beiden in, bericht Bussumsnieuws.nl vrijdag. In totaal hebben nu 28 Nederlanders deze bergpiek bedwongen.

Sommigen “raakten vast in de drukte”, zeggen klimmers tegen Reuters. Dat leidde tot uitputting en uitdroging in de ‘zone des doods’ (boven de 8.000 meter). Dat werd een aantal fataal. Onder hen zijn in ieder geval drie Indiase klimmers, bevestigen de Nepalese autoriteiten. Ook een Zwitserse, een Ierse en een Amerikaanse klimmer zouden zijn omgekomen. Vorig jaar kwamen in totaal vijf mensen om in hun poging Mount Everest te slechten.

Vergunningen

Vorig jaar beklommen ruim 800 mensen Mount Everest, 562 vanuit Nepal en 240 vanuit Tibet. Dat was een record. Er wordt rekening mee gehouden dat dat record dit jaar verbroken wordt.

Het percentage van de klimmers dat omkomt op Mount Everest is in de afgelopen decennia gedaald. Van 14,5 procent voor 1999 naar 1,7 procent daarna, blijkt uit cijfers van Everest-expert Alan Arnette.

In april 2014 kwamen 16 Nepalese gidsen, sherpa’s genoemd, om bij een lawine op zo’n 6.500 meter hoogte. Het zou het dodelijkste ongeluk in de geschiedenis van de berg zijn geweest. De sherpa’s besloten daarop om het werk als gids voor de rest van het klimseizoen neer te leggen, waardoor honderden klimmers hun weg naar de top niet konden voortzetten.