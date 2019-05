‘Weinstein treft voorlopige miljoenenschikking met slachtoffers’

Oud-filmproducent Harvey Weinstein zou voor zeker 44 miljoen dollar (39 miljoen euro) hebben geschikt met de vrouwen die hem beschuldigen van seksueel misbruik. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal vrijdag. Weinstein zou de schikking overeen zijn gekomen met de procureur-generaal in New York en bestuursleden van zijn vroegere filmstudio The Weinstein Company.

Van de 44 miljoen dollar zou een bedrag van zeker 30 miljoen dollar naar de slachtoffers gaan. De overige veertien miljoen zou worden gebruikt om de juridische kosten te dekken die bestuursleden van The Weinstein Company hebben gemaakt. Er lopen meer dan vijftien aanklachten van verkrachting en aanranding tegen de uit de gratie geraakte producent. In hoeveel zaken nu geschikt zou zijn, werd vrijdag niet direct duidelijk.

Tegen persbureau AP bevestigde een advocaat van Weinstein dat er inderdaad is geschikt voor een „aanzienlijk bedrag” maar om hoeveel geld het precies ging, wilde de raadsman niet zeggen. De deal zou zijn gemaakt om gerechtelijke vervolging van Weinstein en bestuursleden te voorkomen, zij worden ervan beschuldigd een onveilige werkomgeving gecreëerd te hebben bij The Weinstein Company.

Overname filmbedrijf

Het misbruik kwam in 2017 aan het licht nadat Weinstein door tientallen modellen en actrices werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De beschuldigingen waren de directe aanleiding voor de #MeToo-beweging, waarbij vrouwen zich massaal publiekelijk uitspraken over seksueel misbruik.

De aantijgingen leidden tot het ontslag van Weinstein bij The Weinstein Company en in 2018 dreigde faillissement voor het filmbedrijf. Het werd uiteindelijk voor een bedrag van ongeveer 289 miljoen dollar overgekocht door investeringsmaatschappij Lantern Capital uit Texas.