Voorarrest verdachte Thijs H. verlengd met negentig dagen

De rechtbank van Limburg heeft het voorarrest van Thijs H. met negentig dagen verlengd. Dat maakte de rechtbank vrijdag bekend. Volgens de Limburgse raadkamer “bestaan er ernstige bezwaren” tegen H. en is er voldoende bewijs voor de verdenking van betrokkenheid van H. bij de dood van drie wandelaars eerder deze maand.

H. wordt verdacht van het ombrengen van een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw op de Brunssummerheide bij Heerlen op 7 mei en een 56-jarige vrouw in Den Haag drie dagen eerder. Het onderzoek naar de drie doden is nog in volle gang, aldus de rechtbank. Eerder deze maand oordeelde de rechter-commissaris in Roermond al dat H. naar het Pieter Baan Centrum in Almere moet voor observatie.

Thijs H. werd aangehouden nadat hij zich bij een ggz-kliniek had gemeld en daaruit vervolgens ontsnapte. Hij was in het verleden onder behandeling bij ggz-instelling Mondriaan in Maastricht. Waarom hij in de instelling zat, wilde justitie niet zeggen.