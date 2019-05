Trump omzeilt Congres voor wapendeal met Saoedi-Arabië

De Amerikaanse president Donald Trump maakt gebruik van een maas in de wet om een grote hoeveelheid wapens aan Saoedi-Arabië te verkopen. Dat melden internationale persbureaus. Vanwege de opgelopen spanningen met Iran zouden de Saoedi’s op korte termijn voor zeven miljard dollar (6,2 miljard euro) aan munitie, bommen, ammunitie en onderhoudsmateriaal nodig hebben. Ook de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië zouden bij de deal betrokken zijn.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft het Congres op de hoogte gesteld van het besluit. Normaal gesproken moet deze wetgevende instantie haar fiat geven voor een dergelijke deal maar omdat hier sprake zou zijn van een „noodtoestand”, wordt deze stap overgeslagen. De wapens zijn volgens Pompeo nodig om „de kwaadaardige invloed van de Iraanse regering in het Midden-Oosten” te doen afnemen.

Democratische Senatoren zijn kritisch over de stap. Zij denken dat de regering-Trump hiervoor gekozen heeft omdat zij wist dat ze niet kon rekenen op steun van het Congres. De president kan alleen een beroep doen op de maas in de wet als de nationale veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar is. Daar is volgens de Democraten geen sprake van.

„Teleurgesteld, niet verrast”

De Democratische senator Bob Menendez zegt „teleurgesteld, maar niet verrast” te zijn. Volgens hem verlenen de Verenigde Staten een gunst aan Saoedi-Arabië in plaats van zich in te zetten voor „mensenrechten en de nationale veiligheid op de lange termijn”. Hij verwijst onder meer naar de moord op journalist Jamal Khashoggi, waar Saoedi-Arabië voor verantwoordelijk wordt gehouden.

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen al weken op. Eerder op vrijdag werd bekend dat de Verenigde Staten 1.500 extra militairen naar het Midden-Oosten sturen, eveneens vanwege Iraanse dreiging in de regio.