Koningin Elizabeth ontvangt May in Buckingham Palace op 13 juli 2016 en nodigt haar uit om een nieuwe regering te vormen. David Cameron is vlak hiervoor afgetreden als premier. May is hiermee de tweede vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk. Ze beloofde zich in te zetten voor de gewone Britten en niet alleen voor de “geprivilegieerde enkelen”.

Foto Dominic Lipinski / EPA