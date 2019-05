‘Syriër aangehouden in Zeeland was betrokken bij executie’

De 47-jarige Syriër die dinsdag in Kapelle is gearresteerd, heeft mogelijk „deelgenomen” aan de executie van een Syrische militair in 2012. Dat meldt het Openbaar Ministerie, dat beelden van de doding in handen zou hebben. Volgens justitie was hij in het verleden commandant van een bataljon van terreurbeweging Jabhat al-Nusra.

Ook schrijft het OM vrijdag dat de Britse krant The Guardian in 2012 „vermoedelijk” een interview heeft gepubliceerd met de man. In het stuk stelt hij onder meer dat zijn groepering „in het geheim vecht” en nauw samenwerkt met het Vrije Syrische Leger. „We helpen met geïmproviseerde bommen en autobommen.”

Volgens justitie was de Syriër, die bekendstaat onder zijn strijdersnaam Abu Khuder, betrokken bij de oprichting van een van de eerste bataljons van het Vrije Syrische Leger. Niet lang hierna zou hij overgestapt zijn naar Jabhat Al-Nusra, de Syrische tak van terreurorganisatie Al-Qaeda. Sinds 2014 woont hij in Nederland, hij heeft een tijdelijke verblijfsvergunning.

‘Abu Khuder’ wordt formeel verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie en moord als oorlogsmisdrijf. De politie onderzoekt of de Syriër betrokken was bij nog meer oorlogsmisdrijven. Jabhat Al-Nusra riep in 2012 op tot een gewapende strijd tegen het regime van president Bashar al-Assad. De groepering wordt gezien als terroristische organisatie.