Ruim twintig doden bij gevangenisopstand Venezuela

Bij een gevangenisopstand in de Venezolaanse Portuguesa zijn vrijdag zeker 23 doden gevallen en veertien mensen gewond geraakt. Dat melden verschillende media in het Zuid-Amerikaanse land. Alle doden zouden gedetineerden zijn.

Rond 10.00 uur lokale tijd ontstond een oproer in het cellencomplex van een politiebureau in Acarigua, zo’n 230 kilometer van de hoofdstad Caracas. Het bezoekuur was toen in volle gang. Op een video die op Twitter circuleert, is te zien hoe een gevangene met een vuurwapen en handgranaat ordetroepen bedreigt en hen beveelt op afstand te blijven.

Een oproereenheid van de Venezolaanse Nationale Garde bestormde het complex uiteindelijk, waarna een vuurgevecht tussen de oproeragenten en de gevangenen ontstond. Er zouden ruim vijfhonderd gevangenen in het geïmproviseerde cellencomplex zitten.

Minder aandacht door crisis

Gewelddadige gevangenisopstanden komen vaak voor in Venezuela. Vorig jaar kwamen 68 mensen om het leven toen gevangenen in politiecellen in de stad Valencia brand stichtten. Venezolaanse gevangenissen zijn in de regel op zichzelf staande samenlevingen waar criminelen de dienst uitmaken. Volgens persbureau Reuters zijn er verspreid door het land zeker dertig gevaarlijk overbevolkte gevangenissen, waar drugs en wapens aan de orde van de dag zijn.

Nu Venezuela politiek en economisch gezien in staat van crisis verkeert, is de aandacht die de regering voor de situatie in gevangenissen heeft minimaal. De regering van president Nicolás Maduro heeft formeel nog niet gereageerd op de gevangenisopstand van vrijdag.